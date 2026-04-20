DCNews Stiri Ce trebuie să știe șoferii cu începerea recensământului rutier. Anunț de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
Data actualizării: 15:41 20 Apr 2026 | Data publicării: 15:36 20 Apr 2026

Ce trebuie să știe șoferii cu începerea recensământului rutier. Anunț de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
Autor: Andrei Itu

Mașini / Foto: Agerpres

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de marți, 21 aprilie 2026, va începe Recensământul General de Circulație Rutieră.

Ce este Recensământul General de Circulație Rutieră al CNAIR

Recensământul General de Circulație Rutieră este o amplă acțiune ce vizează analizarea traficului la nivel național și fundamentarea viitoarelor investiții în infrastructură.

„CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) va organiza şi coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulaţie Rutieră, o acţiune de importanţă strategică pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Obiectivele Recensământul General de Circulație Rutieră al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

Recensământul General de Circulație Rutieră „se desfășoară, începând cu 21 aprilie, în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 - Instrucțiucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice indicativ, care stabilește metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județene și comunale.

Obiectivele principale ale recensământului sunt următoarele:

• Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);
• Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;
• Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;
• Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport

Cum va fi realizat recensământul rutier

„Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic, conform calendarului din link-ul de mai jos”, transmite CNAIR.

Vor fi opriți șoferii în trafic? Răspunsul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Șoferii trebuie să știe că nu vor fi opriți în trafic.

De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.


Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor, planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației.


Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățirea calității aerului”, precizează CNAIR, într-o postare pe o rețea socială.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ce au descoperit cercetătorii după ce au convins 36.000 de persoane să renunțe la Facebook timp de șase săptămâni
Publicat acum 28 minute
Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol
Publicat acum 32 minute
Dezvăluiri din interiorul ședinței PSD. Bogdan Matei: Istoria ne-a arătat că deciziile se mai pot schimba
Publicat acum 41 minute
Grecia relaxează regulile de intrare pentru turiștii din afara UE. Decizia vine după haosul din aeroporturile europene și zborurile tot mai goale
Publicat acum 49 minute
Noi obligații fiscale la cumpărarea de bunuri. Fără certificat, tranzacția este nulă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 14 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 6 ore si 30 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Președintele Nicușor Dan despre viitorul coaliției de guvernare: Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close