Ce trebuie să știe șoferii cu începerea recensământului rutier. Anunț de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de marți, 21 aprilie 2026, va începe Recensământul General de Circulație Rutieră.

Ce este Recensământul General de Circulație Rutieră al CNAIR

Recensământul General de Circulație Rutieră este o amplă acțiune ce vizează analizarea traficului la nivel național și fundamentarea viitoarelor investiții în infrastructură.

„CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) va organiza şi coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulaţie Rutieră, o acţiune de importanţă strategică pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Obiectivele Recensământul General de Circulație Rutieră al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

Recensământul General de Circulație Rutieră „se desfășoară, începând cu 21 aprilie, în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 - Instrucțiucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice indicativ, care stabilește metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județene și comunale.

Obiectivele principale ale recensământului sunt următoarele:

• Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

• Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

• Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

• Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport

Cum va fi realizat recensământul rutier

„Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic, conform calendarului din link-ul de mai jos”, transmite CNAIR.

Vor fi opriți șoferii în trafic? Răspunsul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Șoferii trebuie să știe că nu vor fi opriți în trafic.

„De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.



Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor, planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației.



Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățirea calității aerului”, precizează CNAIR, într-o postare pe o rețea socială.