Cod Portocaliu de averse torenţiale, vijelii și grindină în mai multe județe din țară

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale, vijelii și grindină.

ANM anunță averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) în mai multe regiuni din țară.

A fost emis Cod Portocaliu, valabil până la ora 18:45, în următoarele zone:

- Județul Ialomiţa: Coșereni, Bărcănești, MunteniBuzău, Ion Roată, Axintele, Sălcioara, Movilița, Alexeni, Sinești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Sărățeni, Drăgoești, Borănești;

- Județul Argeş: Câmpulung, Lerești, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Cetățeni, Bughea de Sus, Mioarele;

- Județul Călăraşi: Fundulea, Ileana, Belciugatele;

- Județul Ilfov: Petrăchioaia;

- Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Moțăieni, Vârfuri.

Un alt Cod Portocaliu fusese anunțat de ANM cu valabilitate până la ora 18:15 pentru următoarele zone:

- Județul Ialomiţa: Grindu, Valea Măcrișului, Colelia, Ciocârlia;

- Județul Călăraşi: Frumușani, Plătărești, Sohatu, Sărulești, Gălbinași;

- Județul Dâmboviţa: Fieni, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Malu cu Flori, Bărbulețu, Pucheni, Râu Alb.

Precizăm că luni, 8 iunie, este în vigoare și o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă de la ora 12:00 până la ora 21:00.