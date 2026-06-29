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Harta temperaturii din România. 29 iunie, ziua în care nu a fost răcoare nicăieri

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 29 Iun 2026
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Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Aproape toată România a fost sub COD ROŞU de caniculă luni, 29 iunie.

ANM anunţă că avertizarea este valabilă până pe data de 1 iulie.

"În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade", transmite ANM.

Meteorologii au transmis şi harta temperaturilor maxime înregistrate pe parcursul zilei de 29 iunie. 

Harta temperaturii din România. 29 iunie, ziua recordurilor de căldură

Aşa cum se poate vedea, cel mai cald a fost în vestul ţării, unde s-au înregistrat temperaturi între 40,1 grade şi 40,6 grade la umbră. 

La Miercurea Ciuc au fost 33,5 grade Celsius, în timp ce pe litoral s-au înregistrat temperaturi între 29,7 şi 32,7 grade. 

Temperatura maximă în zona Capitalei a fost înregistrată la staţia meteo de la Afumaţi, 37,8 grade Celsius. 

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