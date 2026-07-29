Domul de căldură care sufocă Europa ajunge și în România: Când începe canicula în țara noastră. Cele mai afectate regiuni

fotografie creată cu ChatGPT/ Dom de căldură/ Vremea extremă în România

După un iulie neobișnuit de blând, România se pregătește pentru un val puternic de caniculă. Un nou dom de căldură care se extinde peste Europa va aduce temperaturi extreme și în țara noastră.

Un val de căldură se îndreaptă spre România. Va intra treptat pe teritoriul țării noastre, din 30 iulie, iar vârful îl va atinge în 3-6 august 2026, anunță Administraia Națională de Meteorologie (ANM).

Pe scurt:

Când ajunge „domul de căldură” în România?

Din 30 iulie, cu intensificare între 3 și 6 august.

Unde va fi cel mai cald?

În Banat și Crișana, unde temperaturile pot ajunge la 39°C.

Ce alte regiuni sunt afectate?

Maramureş, Transilvania, Oltenia şi izolat în Muntenia şi Moldova.

Va fi caniculă și-n București?

Da. De la începutul lunii august temperaturile vor urca spre 33 - 35°C, iar după 3 august sunt așteptate condiții de caniculă.

Când începe canicula în România?

”Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde şi intensifica treptat în ţara noastră, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3 - 6 august. De altfel, şi în alţi ani, în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură. Amintim aici: perioada 8 - 28 august 2024, cu un maxim al temperaturii aerului de 41,1 grade la Zimnicea înregistrat în ziua de 14 august; perioada 1 - 7 august 2017, cu un maxim al temperaturii aerului de 42,2 grade la Calafat înregistrat în ziua de 6 august; perioada 2 - 9 august 2012, cu un maxim al temperaturii aerului de 43,5 grade la Giurgiu înregistrat în ziua de 7 august” scrie ANM, într-o postare pe Facebook.

De altfel, conform meteorologilor, în următoarele zile, tendinţa la nivelul Europei este de persistenţă a unui regim de presiune ridicat şi doar în nordul continentului şi în zona Oceanului Atlantic vor domina zone cu presiune scăzută, ceea ce va conduce un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a zonei. Acest lucru se va corela şi cu prezenţa unei dorsale de aer foarte cald, nord-african, orientată peste sudul, centrul şi sud-estul continentului.

Banat și Crișana, cele mai afectate de aerul fierbinte

”În aceste condiţii, pe măsură ce aerul tropical va avansa şi către spaţiul geografic al României, vremea călduroasă va cuprinde până la sfârşitul săptămânii cea mai mare parte a teritoriului, iar în Banat şi Crişana, acolo unde influenţa aerului fierbinte se va resimţi cel mai bine, se vor înregistra primele temperaturi caniculare. Astfel, joi (30 iulie) vor fi valori de 35 - 36 de grade, iar vineri (31 iulie), maximele vor atinge 37 - 38 de grade şi izolat posibil 39 de grade” mai arată sursa citată.

Canicula se extinde în weekend

Meteorologii mai anunță: ”Ulterior, în weekend (1-2 august), regimul termic va rămâne neschimbat în vestul ţării, dar temperaturi caniculare (în jurul a 35 de grade) vor apărea local şi în Maramureş, Transilvania, Oltenia şi izolat în Muntenia şi Moldova. La fel vor sta lucrurile şi în privinţa disconfortului termic care se va accentua treptat, la început în regiunile vestice, apoi local şi în restul teritoriului”.

Medii de 39 de grade până spre 6 august, în vestul țării

Potrivit sursei citate, în vestul ţării temperaturile maxime se vor menţine la medii de 38 - 39 de grade până în jurul datei de 6 august, după care există o probabilitate destul de ridicată ca temperatura aerului să marcheze o scădere.

”Nu la fel vor sta lucrurile pentru partea de sud a ţării unde vremea caniculară şi disconfortul termic vor fi în accentuare mai târziu, începând cu data de 3 august şi este posibil să persiste până în jurul datei de 9 august”, precizează ANM.

Iulie nu a mai fost ”cuptor”

Totodată, meteorologii au explicat că, până în prezent, luna iulie, denumită popular şi luna lui cuptor, nu a avut excese termice, intervalele cu vreme caniculară (temperaturi maxime de peste 35 de grade) fiind foarte puţine. Din acest motiv, temperatura medie pe ţară înregistrată până la data de 27 iulie 2026, de 20,2 grade, este mai mică cu 0,1 grade faţă de media perioadei 1991-2020 şi de asemenea comparativ mai scăzută faţă de ultimii 3 ani când aceasta a avut abateri pozitive (+1.7 grade în 2025, +3,2 grade în 2024 şi +1,5 grade în 2023).

Până atunci, astăzi, 29 iulie, la ora 08:00, temperaturile din toată țara erau sub 20 de grade Celsius.

Prognoza meteo pentru următoarele zile. Cum va fi vremea în București și-n țară

Astăzi, în țară, ”vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După-amiaza, cu totul izolat în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade, izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni se va forma ceață”.

În București, ”vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade”.

Joi, în țară, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar în zonele de munte, în timpul după-amiezii vor fi înnorări și cu totul izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade, izolat în Banat și Crișana, iar cele minime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 22...23 de grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse îndeosebi în vest și sud-vest noaptea va fi tropicală, iar în zonele depresionare izolat se va forma ceață.

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

Vremea vineri și în weekend

Prognoza meteo pentru vineri

În țară

În Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei, sudul și sud-vestul Olteniei va fi caniculă, marcând debutul unui val de căldură intens și persistent; disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și izolat va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil după- amiaza la munte unde izolat vor fi averse slabe și descărcări electrice și mai mult senin în restul timpului și al teritoriului. Vântul va fi moderat în Dobrogea, sudul Banatului și pe crestele montane și va sufla slab în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 26...29 de grade pe litoral și 37...38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 9...10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23...24 de grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse îndeosebi în vest și sud-vest noaptea va fi tropicală (valori termice minime în jurul a 20 de grade).

În București

Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade și cea minimă de 16...19 grade.

Vremea sâmbătă și duminică

Prognoza meteo pentru sâmbătă, în țară

Valul de căldură va persista în regiunile vestice și va cuprinde și celelalte zone; va fi caniculă în Crișana, Banat, local în Maramureș și Transilvania și izolat în zonele de câmpie din celelalte regiuni, iar disconfortul termic va fi ridicat în special în vestul teritoriului, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele după-amiezii zona montană unde va fi variabil și cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral și 39 de grade, izolat în Câmpia de Vest, iar noaptea va fi tropicală mai ales în vestul teritoriului, astfel că minimele vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade, mai coborâte doar în depresiunile Carpaților Orientali, spre 9...11 grade.

În București

Vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade și cea minimă de 16...19 grade.

De duminică până spre 5 august, valul de căldură va persista și local se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară. Nu vor fi șanse de ploaie. În București, vremea va deveni caniculară și nu vor fi șanse de ploaie.

Și Severe Weather notează că un nou dom de căldură se va bloca peste Europa de Vest și Centrală și Marea Mediterană. Aceștia atenționează, bazându-se pe modelele meteorologice globale, că vorbim despre încă un val de căldură brutal și temperaturi extreme pentru vara anului 2026. Căldura se va extinde în cea mai mare parte a Europei până la sfârșitul lunii iulie și va continua în august, notează ei.

Conform sursei citate, acest dom de căldură se concentrează inițial asupra Peninsulei Iberice și a Franței, unde vârful de la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii august va înregistra temperaturi generalizate care vor depăși cu ușurință pragul de 40°C, ajungând posibil la niveluri de până la 45°C în unele zone. Pe măsură ce se deplasează spre est, impactul său se va răspândi peste Europa Centrală, ducând la valori de peste 40°C în vestul Germaniei către Benelux, Italia, Ungaria și majoritatea țărilor din nordul Balcanilor.

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