Update: Două mesaje RO-ALERT şi în Bucureşti / RO-ALERT pe A2. Pericol de acvaplanare, avertizare pentru şoferi / video

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ANM a emis o avertizare imediată de vreme rea pe autostrada A2. Se anunţă averse torenţiale. A fost emis şi RO - ALERT.

Update 2: A fost emis şi al doilea mesaj RO-ALERT în Bucureşti.

"RO-ALERT : Alertă Extremă

Avertizare meteo - averse torentiale ce vor acumula 20-35 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (70-80 km/h), grindina (1-3 cm). Perioada de manifestare: 30.06.2026, intre 20:15 - 21:15. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert - heavy rain that will accumulate 20-35 l/sqm, frequent electric discharges, wind intensifications (70-80 km/h), hail (1-3 cm). Period of manifestation: 30.06.2026, between 20:15 - 21:15. Avoid any travel and take shelter and self-protection actions! ISUBIF", se arată în al doilea mesaj.

Update: A fost emis RO-ALERT pentru Bucureşti.

"Avertizare meteo - averse torentiale ce vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (70-90 km/h), grindina (1-3 cm). Perioada de manifestare: 30.06.2026, intre 19:20 - 20:30. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert - heavy rain that will accumulate 20-30 l/sqm, frequent electric discharges, wind intensifications (70-90 km/h), hail (1-3 cm). Period of manifestation: 30.06.2026, between 19:20 - 20:30. Avoid any travel and take shelter and self-protection actions! IGSU", se arată în RO-ALERT.

"RO-ALERT : Alertă Extremă

Avertizare meteo - averse torentiale ce vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (70-90 km/h), grindina (1-3 cm). Perioada de manifestare: 30.06.2026, intre 19:20 - 20:30. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie!", se arată în mesajul primit pe A2 Pe Autostrada A2 plouă deja torenţial.

De asemenea, pentru Bucureşti a fost emis un COD GALBEN de vreme rea până la ora 20:00.

ANM anunţă "Intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, vijelie, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)".

IGSU a emis o serie de avertismente

"Chiar dacă vremea rămâne foarte caldă în întreaga țară, pot apărea episoade violente de instabilitate atmosferică, așa cum s-a întâmplat ieri în județul Dâmbovița. Sunt posibile intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Pentru siguranța dumneavoastră:

evitați deplasările pe timpul furtunilor, dacă nu sunt necesare;

nu vă adăpostiți sub copaci sau în apropierea stâlpilor și panourilor publicitare;

asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

urmăriți avertizările meteorologice și respectați recomandările autorităților.

Pompierii sunt la datorie pentru protejarea comunității. În caz de urgență, apelați 112.

Fiți prudenți și luați din timp măsurile necesare pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi!", transmite IGSU.