Cod galben de inundații emis de INHGA: Lista râurilor vizate din 18 bazine hidrografice

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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii. Este valabilă până sâmbătă la prânz, pe mai multe râuri din 18 bazine hidrografice.

O atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până sâmbătă la prânz, pe mai multe râuri din 18 bazine hidrografice, a fost emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Râurile vizate de alerta INHGA

Prin urmare, în perioada 7 august, ora 12:00 - 8 august, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice:

Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor) şi Crişul Negru - bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad).

Avertizare și pentru râul Mureș cu afluenții săi

Fenomene hidrologice similare sunt estimate a avea loc pe Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Harghita, Mureş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Hunedoara, Arad şi Sibiu), Bega - bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ - amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H.

Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj) şi Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj).

Alte cursuri vizate de alerta INHGA

Potrivit hidrologilor, viiturile s-ar putea produce şi pe următoarele cursuri de apă: Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Buzău - bazin amonte Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Siret - bazin amonte Ac. Rogojeşti şi afluenţii mici aferenţi sectorului aval Ac. Rogojeşti - amonte confuenţă cu râul Moldova (judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ) şi Jijia - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

INHGA subliniază că scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, coroborate cu viituri rapide sunt aşteptate şi pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Suceava şi Neamţ.

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