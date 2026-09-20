Vremea se răcește: Minime de 6 grade în București și ninsoare la munte. Prognoza meteo până în 24 septembrie

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Vremea se răcește semnificativ de marți, 22 septembrie, în toată țara. Meteorologii anunță temperaturi minime chiar și de 6 grade în București, iar la munte lapoviță și ninsoare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă din 21 septembrie, de la ora 10:00, până în 24 septembrie, la aceeași oră. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

”Temporar vântul va avea intensificări, luni (21 septembrie) în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70...80 km/h.

Lapoviță și ninsoare la munte

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8...12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de 20...30 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare” anunță ANM.

"Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21 – 22 de grade Celsius", a spus directoarea ANM, Elena Mateescu.

Alertă de Cod Galben de vânt puternic

În plus, pentru luni, în intervalul 12:00 - 21:00, meteorologii au emis alertă de Cod Galben de vânt puternic, în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. ”Pe parcursul zilei de luni vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 80...90 km/h” anunță meteorologii.

Prognoza meteo specială pentru București

În București, luni, 21 septembrie, ”vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după- amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h”.

Temperaturi minime de 6 grade în București

Marți, însă, ”vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantitate de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua (viteze la rafală de până la 30...40 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă va fi de 18...20 grade, iar cea minimă de 8...10 grade”.

Miercuri, ”vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade”.