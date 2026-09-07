ANM: Vreme schimbătoare în toată țara în următoarele două săptămâni. La ce să ne așteptăm

Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

ANM anunță o perioadă cu schimbări de temperatură și condiții meteo veritabile în întreaga țară.

Următoarele două săptămâni (7 - 20 septembrie) vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii ţări, cu perioade caniculare ce vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime, cât şi minime, vor scădea semnificativ şi vor deveni normale pentru acest interval, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Banat

În Banat, media valorilor termice diurne va fi în creştere la începutul primei săptămâni de referinţă, de la 28 - 29 de grade până spre 33 - 34 de grade, astfel că vremea va deveni călduroasă, pe alocuri caniculară, în zilele de 9 şi 10 septembrie. Apoi, temperaturile maxime vor scădea în perioada 11 - 15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 24 - 26 de grade, ca ulterior până la sfârşitul perioadei (19 - 20 septembrie) să mai crească uşor la medii de 27 - 28 de grade. Uşoare oscilaţii termice vor fi şi la valorile nocturne, când media acestora va creşte de la 10 - 12 grade în primele nopţi, la 15 - 16 grade în nopţile din 10 şi 11 septembrie, după care se vor situa în general între 12 şi 14 grade. În intervalul 11 - 12 septembrie vor fi averse pe arii relativ extinse, izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp). Temporar, ploi în general slabe cantitativ vor fi şi în perioada 13 - 20 septembrie.

Crișana

În Crişana, vremea va deveni călduroasă până la jumătatea primei săptămâni, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor fi cuprinse, în general, între 30 şi 33 de grade, chiar izolat caniculară la câmpie în ziua de 9 septembrie, apoi valorile termice diurne vor scădea semnificativ şi se vor situa, în perioada 11 - 15 septembrie, la valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 23 - 25 de grade. Ulterior, până la sfârşitul perioadei (19 - 20 septembrie), media acestora va tinde să mai crească uşor până spre valori în jurul a 26 de grade. Media temperaturilor minime va creşte de la 9 - 10 grade în primele două nopţi, spre 14 - 15 grade în nopţile din 10 şi 11 septembrie, după care se vor situa între 12 şi 14 grade. În zilele de 11 şi 12 septembrie vor fi averse pe arii relativ extinse, izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi şi în perioada 13 - 20 septembrie.

Transilvania

În Transilvania, media valorilor termice diurne va fi în creştere la începutul primei săptămâni de referinţă, de la 24 - 26 de grade până în jurul a 30 de grade - în zilele de 9 şi 10 septembrie, când în vestul şi în nord-vestul regiunii vremea va fi călduroasă, apoi temperaturile maxime vor scădea semnificativ în perioada 11 - 15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22 - 24 de grade. Ulterior, până la sfârşitul perioadei (19 - 20 septembrie), acestea vor mai creşte uşor spre o medie de 25 - 26 de grade. Uşoare oscilaţii termice vor fi şi la valorile nocturne, astfel că media acestora va creşte de la 7 - 8 grade în primele nopţi, la 13 - 14 grade în nopţile din 11 şi 12 septembrie, după care se vor situa între 10 şi 12 grade. În perioada 12 - 13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse şi izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ se vor semnala şi în perioada 14 - 20 septembrie.

Maramureş

În Maramureş, până la jumătatea primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, astfel că media temperaturilor maxime va creşte de la 24 - 25 de grade, în data de 7 septembrie, până spre 30 de grade în zilele de 9 şi 10 septembrie, când local vremea va deveni călduroasă. Apoi, în perioada 11 - 15 septembrie, valorile termice diurne vor scădea semnificativ şi se vor situa la valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22 - 24 de grade, dar ulterior vor mai creşte uşor spre 25 - 26 de grade. Media temperaturilor minime va creşte de la 8 - 9 grade, în primele două nopţi, spre 13 - 14 grade în nopţile din perioada 10 - 12 septembrie, după care se vor situa în general la 11 - 12 grade. În intervalul 11 - 12 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse şi izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor mai fi şi în perioada 13 - 20 septembrie.

Moldova

În Moldova, temperaturile maxime vor creşte de la medii de 24 - 26 de grade, la valori în jurul a 28 de grade, în zilele de 9 şi 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22 - 23 de grade în 12 şi 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referinţă, regimul termic va fi în general constant şi apropiat de cel normal, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 24 şi 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variaţii semnificative şi se va situa între 11 şi 13 grade, cu excepţia nopţilor din perioada 10 - 12 septembrie, când va fi uşor mai ridicată, în jurul a 14 grade. În intervalul 12 - 13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse şi izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), dar pe spaţii restrânse ploi în general slabe vor fi şi în perioada 14 - 20 septembrie.

Dobrogea

În Dobrogea, regimul termic, atât cel diurn, cât şi cel nocturn, nu va avea variaţii semnificative în cele două săptămâni de prognoză. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 25 - 26 de grade pe litoral, respectiv de 27 - 28 de grade în zona continentală a regiunii, în timp ce valorile nocturne vor oscila în marea lor majoritate la medii de 15 - 17 grade, izolat mai ridicate în anumite nopţi, spre 18 - 20 de grade în zona costieră. Probabilitatea pentru averse locale va fi mai mare în zilele de 13 şi 14 septembrie, însă izolat ploi slabe trecătoare pot fi posibile şi după data de 15 septembrie.

Muntenia

În Muntenia, media valorilor termice diurne va fi în creştere la începutul primei săptămâni de referinţă, de la 27 de grade, până în jurul a 31 de grade în perioada 9 - 11 septembrie, când local vremea va fi călduroasă, apoi temperaturile maxime vor scădea în perioada 12 - 16 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 25 - 26 de grade. Până la sfârşitul perioadei (19 - 20 septembrie), acestea vor mai creşte uşor spre o medie de 27 - 28 de grade. Uşoare oscilaţii termice vor fi şi la valorile nocturne, media fiind de 7 - 8 grade, în primele nopţi, până la 13 - 14 grade în nopţile din 11 şi 12 septembrie, după care se vor situa între 10 şi 12 grade. În intervalul 12 - 14 septembrie, local vor fi averse, izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), dar ploi slabe trecătoare vor fi posibile şi după data de 15 septembrie.

Oltenia

În Oltenia, temperaturile maxime vor creşte de la medii de 28 de grade în prima zi (7 septembrie), la valori de 30 - 32 de grade în perioada 8-12 septembrie, când vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii, apoi în intervalul 12 - 15 septembrie se va răci, iar media valorilor termice diurne va ajunge la normal, de 25 - 26 de grade. Spre finalul intervalului de referinţă, temperaturile maxime vor avea o tendinţă de creştere uşoară spre medii de 27 - 28 de grade. Media temperaturilor minime va creşte de la 12 - 13 grade în primele două nopţi, spre 15 - 16 grade în nopţile din 11 şi 12 septembrie, după care se vor situa în general la 13 - 14 grade. În perioada 12 - 14 septembrie, local vor fi averse, izolat moderate cantitativ, însă pe spaţii restrânse, ploi în general slabe cantitativ se vor mai semnala şi între 15 - 20 septembrie.

La munte, maximele termice vor creşte de la medii de 16 - 18 grade în primele două zile la valori în jurul a 20 de grade în zilele de 9 şi 10 septembrie, când vremea va deveni caldă. Ulterior, se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 12 - 14 grade, în perioada 12 - 16 septembrie, după care temperaturile maxime vor avea o tendinţă de creştere uşoară spre medii de 15 - 16 grade. Media temperaturilor minime va creşte de la 5 - 7 grade în primele două nopţi, spre 10 - 11 grade în nopţile din perioada 9 - 11 septembrie, după care se vor situa în jurul a 7 - 8 grade. În intervalul 12 - 13 septembrie se vor semnala averse pe arii mai extinse şi izolat moderate cantitativ (10 - 15 l/mp). Temporar, ploi în general slabe cantitativ vor mai fi şi în perioada 14 - 20 septembrie, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: ANM, avertizare de vreme instabilă în toată țara: Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină până joi seara

