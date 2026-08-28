Unde mergem în concediu în septembrie? La mare sau la munte? Cum va fi vremea / video

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Dacă vrei să mergi la mare când e mai pustiu pe plajă, probabil că și tu alegi luna septembrie.

Iar veștile sunt bune dacă alegi litoralul românesc. Temperatura apei mării rămâne plăcută.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, la DC News, că temperaturile vor fi peste cele normale pentru această perioadă în următoarele săptămâni. Veștile sunt bune mai ales pentru cei care aleg litoralul românesc. Apa Mării Negre are în prezent temperaturi ridicate, iar începutul toamnei ar putea aduce perioade cu vreme calmă și plăcută.

„Spre weekend așteptăm ca vremea să se încălzească din nou. Iar semnalele pentru următoarele săptămâni arată că foarte probabil și luna septembrie va fi caracterizată, pe ansamblu, de temperaturi mai ridicate decât normal. Sigur, un normal al lunii septembrie. Curenții sunt și ei influențați de circulația aerului. Acum, temperaturile apei mării sunt destul de ridicate”, a zis Florinela Georgescu.

„Acum, înspre toamnă, am putea avea, ca în fiecare an, perioade mai calme. Calme și din punct de vedere al precipitațiilor, și al regimului de temperatură, adică să nu avem variații foarte puternice de la o zi la alta. Și marea să fie și ea caldă și liniștită”, a mai zis Florinela Georgescu.

Toamna, una dintre perioadele bune pentru vacanțe la munte

Iar dacă v-ați făcut deja „norma” de mare și vreți să profitați de începutul toamnei pentru o escapadă la munte, veștile sunt bune și aici. Pe măsură ce vara se încheie, scade probabilitatea furtunilor violente specifice sezonului cald, iar ploile încep să capete caracteristicile celor de toamnă.

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„Este bine la munte toamna, lunile acestea, septembrie, octombrie, poate chiar și noiembrie, în prima parte, pentru că ploile, dacă sunt, încep să capete acel caracter de ploaie de toamnă, deci o ploaie mai liniștită, să nu mai fie furtunile de vară, care la munte de multe ori pot să aibă un aspect foarte violent. Temperaturile să fie și ele rezonabile, ca să nu mai vorbim de cât de frumos arată pădurile, ce frumos arată munții noștri toamna, cu toată acea bogăție de culori”, a mai zis Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) la DC News.

Așadar, puteți merge și la mare, dar și la munte. Vremea permite.