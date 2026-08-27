Apa Mării Mediterane este foarte caldă, dar vestea nu este bună. Avertisment din ANM despre fenomenele meteo foarte violente care urmează

Apa Mării Mediterane este foarte caldă. Deși poate părea o veste bună pentru cei care aleg concediile din septembrie - octombrie, este, de fapt, un avertisment.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit, în interviul acordat DCNews, despre vremea capricioasă din perioada următoare, care ar urma să se manifeste prin fenomene meteo foarte periculoase, precum tornada din Franța, care s-a format în sudul țării, în urmă cu două zile, în timp ce regiunea era sub Cod Portocaliu de furtuni. Cel puțin 40 de persoane au fost rănite și 300 de locuințe afectate.

”Am intrat deja în acea perioadă din an în care apa mărilor și oceanelor din emisfera nordică este foarte caldă. Se vorbește deja despre faptul că Marea Mediterană, Oceanul Atlantic sunt mai calde decât ar trebui să fie, ceea ce înseamnă o energie latentă care se poate concretiza prin furtuni foarte violente, care pot ajunge și deasupra uscatului, cu consecințe de nedorit” a avertizat Florinela Georgescu, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu pentru DCNews.

Tornada din Franța a înregistrat viteze în jurul a 200 km/h, ceea ce o încadrează într-o tornadă de gradul II, III. Reprezintă ”foarte mult pentru Europa” a specificat expertul ANM.

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Alertă de Cod Galben de furtuni în România

Astăzi, de la ora 10:00, până în noaptea de joi spre vineri, la ora 01:00, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali se află sub alertă de Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

”În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...50 l/mp” arată ANM.