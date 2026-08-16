Urmează o răcire a vremii în unele zone, vijelii şi averse. Anunţul zilei de la ANM

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ANM a emis o prognoză meteo actualizată. Nu scăpăm de caniculă, dar în unele zone sunt anunţate vijelii şi averse torenţiale.

Astfel, spun meteorologii, "Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 33...35 de grade".

Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

Urmează o răcire a vremii în unele zone, cu ploi şi vijelii

"Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Marți, vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8...10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", mai transmite ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.08.2026 Ora 10:00 - 17.08.2026 Ora 09:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.08.2026 Ora 09:00 - 18.08.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.08.2026 Ora 09:00 - 18.08.2026 Ora 21:00

Vremea va rămâne călduroasă. Ziua cerul va fi mai mult senin, iar seara și noaptea va avea înnorări trecătoare, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

În intervalul 16 august, ora 10 - 18 august, ora 21, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.