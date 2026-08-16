Cod Galben de caniculă în vestul țării: Temperaturi de până la 35 de grade

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

ANM a emis Cod Galben de caniculă pentru vestul țării, unde temperaturile ajung duminică la 35 de grade Celsius.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de caniculă pentru vestul țării, valabilă astăzi, 16 august.

Cod Galben de caniculă în șase județe din vest

Astfel, în intervalul orar 10:00-21:00, în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33-35 de grade.

Meteorologii precizează că luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va crește gradul de instabilitate atmosferică.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Caniculă în Europa

Episodul de caniculă afectează în această perioadă mai multe regiuni din Europa, unde temperaturile au depășit pragul de 35 de grade Celsius. La Bruxelles, meteorologii au raportat vineri 35,9 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată în capitala Belgiei în acest an, în timp ce în alte zone ale țării mercurul a urcat până la 37,4 grade. Potrivit estimărilor AFP, citate de Agerpres, peste 150 de milioane de europeni urmau să se confrunte cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

Și sudul Europei este afectat de temperaturi extreme și de condiții favorabile incendiilor de vegetație. În Croația, un incendiu de amploare a ajuns în zona turistică Omis, determinând evacuarea a sute de persoane și mobilizarea a peste 150 de pompieri. Autoritățile au amenajat un adăpost de urgență pentru aproximativ 1.000 de persoane, iar o navă a marinei a fost trimisă pentru a sprijini eventualele evacuări pe mare.

În Italia, temperaturile ridicate au determinat autoritățile să adapteze programul unor obiective turistice. La Roma, vizitele nocturne la Colosseum au fost extinse până la ora 23:00, pentru a le permite turiștilor să evite orele de vârf ale caniculei. Măsurile adoptate în mai multe țări europene vin pe fondul unor episoade repetate de căldură extremă, care sporesc riscul de incendii de vegetație și accentuează disconfortul termic în marile orașe.

Temperaturile în septembrie și octombrie

Într-un interviu pentru DCNews, Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că „estimările pe durată mai lungă arată, în continuare, probabilitatea unor temperaturi peste normalul perioadei și pentru luna august și pentru luna septembrie. Pe de altă parte, este clar că, dincolo de jumătatea lunii august, prin faptul că scade durata zilelor, putem avea primele semnale ale toamnei. Dar, ultimii ani ne-au arătat că septembrie are tendința de a deveni ultima lună de vară și chiar și luna octombrie să fie o perioadă foarte agreabilă pentru concedii. De altfel, în partea de sud a continentului, în țări în care, prin tradiție, mergem la mare, la Mediterană, la Adriatică, este mai agreabil să mergem în septembrie decât în august. Uneori chiar și-n octombrie este foarte bine, este o perioadă din an în care apa mării este caldă, mai caldă decât în primăvară - și putem petrece concedii foarte frumoase”.