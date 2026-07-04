De ce este lovită Europa de valuri extreme de căldură. Roxana Bojariu (ANM): Nu El Niño este cauza

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Nu El Niño este responsabil pentru actualul val de căldură din Europa, a explicat climatologul Roxana Bojariu pentru DCNews, care a detaliat și pașii formării cupolei de căldură care a adus temperaturi extreme.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce fenomenul El Niño nu influențează în mod direct vremea din Europa și care este, de fapt, cauza valurilor extreme de căldură de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie.

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De ce El Niño nu influențează acum Europa

„Europa nu este sub impactul direct al fazei pozitive a oscilației sudice din Pacificul tropical. De altfel, această fază abia s-a declanșat. Chiar și pentru zonele unde există un efect direct, de la declanșare până la efecte trebuie să ai o perioadă în care atmosfera să se echilibreze cu noua sursă din Pacificul tropical. Europa nu e afectată direct, dar poate fi afectată indirect - nu acum, ci în iarnă, dacă faza El Niño ajunge la maturitate.

Însă, ceea ce e clar, încălzirea globală sau schimbările climatice au avut un impact asupra acestui val de căldură transformat în cupolă de căldură. Pe acest fundal în care în sistemul climatic se reține o cantitate sporită de căldură, și, evident, de vapori de apă, toate manifestările, sistemele de vreme tipice altfel pentru sezon, pentru zona în care se desfășoară sunt alimentate cu o cantitate mai mare de energie. Și atunci, avem aceste manifestări”, a spus Roxana Bojariu (ANM), la DCNews.

Cum s-a format cupola de căldură deasupra Europei. Explicațiile Roxanei Bojariu

Roxana Bojariu a explicat, de asemenea, diferențele dintre un val de căldură și o cupolă de căldură, spunând cum transportul de aer fierbinte din nordul Africii și persistența unui câmp de presiune ridicată au creat condițiile pentru unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din Europa.

„Au mai fost și în trecut valuri de căldură intense sau cupole de căldură, dar ele au fost mult mai rare. Și nu atât de devreme declanșate. Abia ce am intrat în vară și Europa trece printr-un al doilea val foarte intens de căldură.

Care e diferența între un val de căldură și o cupolă? Ele sunt legate. O cupolă de căldură se formează atunci când un val e căldură se intensifică pe o suprafață foarte mare, dar și pe verticala atmosferei. Transportul de aer foarte cald din nordul Africii, cuplat cu presiunea ridicată pe mare parte din Europa de Vest și Centrală au determinat o intesificare a efectului transportului de aer cald. Presiunea ridicată a inhibat formarea norilor - insolație mai puternică. Pe de altă parte, atunci când ai presiune ridicată ai o descendență a maselor de aer; și asta iarăși amplifică maximele termice. Practic, o astfel de structură ce depășește anumite niveluri pe orizontală și pe verticală ajunge să se autosusțină și să fie foarte stabilă.

Evident, stabilitatea este, până la urmă, destrămată. După o săptămână de temperaturi în apropiere de 40 de grade Celsius și depășind aceste temperaturi la multe stații din Europa de Vest, sistemele dinspre Atlantic au adus o răcorire. Și când ai temperaturi atât de ridicate, înlocuirea masei calde cu aer mai rece se face mult mai violent, cu furtuni intense cu intensificări de vânt, cantități foarte mari de precipitații care cad în scurt timp și episoade de grindină. Și, mai rar, tornade”, a mai explicat Roxana Bojariu.

Aceasta avertiza la DCNews, încă din luna ianuarie, că anul 2026 va fi unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată.

Precizăm că El Niño este un fenomen climatic natural caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de la suprafața Oceanului Pacific tropical, care influențează vremea la nivel global.