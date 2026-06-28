Vremea în București. Prognoza meteo actualizată până în 1 iulie: Urmează zile de foc!

București. Sursa foto: Agepres

A fost actualizată prognoza meteo pentru București până în 1 iulie.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru București. Astfel, de astăzi, de la ora 10:00 până luni, la aceeași oră, se anunță: ”Valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 grade”.

39 de grade la umbră prognozate în București

De luni, de la ora 10:00, până marți, la ora 10:00, ”valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 20...22 de grade, caracterizând o noapte tropicală”.

Marți, situația persistă: ”Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22 - 23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească”.

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De altfel, la această oră Capitala se află sub alertă de cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, de de luni să intre în vigoare alerta de cod roșu pentru temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.

În intervalul 30 iunie, ora 10 - 01 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.