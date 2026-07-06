Vremea în următoarele două săptămâni: Prognoza meteo actualizată pentru toate regiunile țării

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie precizează că vremea va fi caldă, cu maxime apropiate de valorile normale pentru luna iulie, în următoarele două săptămâni.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) prognozează, pentru perioada 6 - 19 iulie, o vreme în general caldă, la nivelul întregii ţări, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru data din calendar, în timp ce probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată atât în prima, cât şi în a doua săptămână analizată.

În zona Banatului, media temperaturilor maxime va fi de 30 de grade, în primele trei zile, apoi va scădea, astfel încât se vor înregistra 28 de grade în data de 9 iulie. După aceasta, se poate remarca o creştere treptată a mediei maximelor termice până spre 34 de grade, în ziua de 14 iulie, valoare care se va menţine până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni analizate. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 15 grade, în data de 6 iulie, vor creşte până spre aproximativ 17 grade, în ziua de 8 iulie, după care vor fi în scădere şi se va atinge valoarea mediată de 13 grade, în perioada 10-11 iulie. Ulterior se poate evidenţia o creştere a minimelor termice, astfel că la finalul intervalului se va înregistra o medie de 17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în perioada 6-8 iulie şi în intervalul 13-19 iulie.

În Crişana, maximele termice vor porni de la o medie de 29 de grade, în zilele de 6 şi 7 iulie, după care vor scădea spre aproximativ 25 de grade, în data de 9 iulie. Ulterior, se poate observa o creştere treptată a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 32 de grade, în perioada 13-19 iulie. Dacă se face raportare la media temperaturilor minime, aceasta va fi de 14 grade, la începutul primei săptămâni analizate, apoi va creşte spre 16 grade, în 8 iulie, după care o scădere până spre aproximativ 12 grade, în data de 10 iulie. După aceasta, se observă o nouă creştere a mediei minimelor termice, astfel că, la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de referinţă, se vor atinge 17 grade. Va ploua, cu o probabilitate mai mare în intervalele 6-8 iulie şi 13-19 iulie.

În regiunea Transilvaniei, media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 26 de grade, în zilele de 6 şi 7 iulie, dar se poate evidenţia o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel încât se vor atinge 22 de grade, în data de 9 iulie. Ulterior, temperaturile maxime vor creşte, iar în cea de-a doua săptămână analizată se vor înregistra aproximativ 29 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 12 grade, la începutul primei săptămâni, apoi va fi în creştere până spre 14 grade, în data de 8 iulie, însă se observă o scădere semnificativă a mediei temperaturilor din timpul nopţii, astfel că se vor atinge aproximativ 10 grade, în perioada 10-11 iulie. După acest interval se remarcă o creştere a minimelor termice, astfel că, în a doua jumătate a intervalului de referinţă, vor fi, în medie, 14 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în ambele săptămâni, însă valorile cele mai mari ale cantităţilor de apă se vor consemna în perioadele 6-8 iulie şi 13-19 iulie.

În Maramureş, în primele două zile din interval, temperaturile diurne vor avea o medie de 17 de grade. În ziua de 9 iulie se remarcă o scădere a maximelor termice spre o medie de 23 de grade, apoi vor fi în creştere şi, mediat, se vor înregistra aproximativ 30 de grade în a doua parte a intervalului de analiză. În cazul mediei temperaturilor din timpul nopţii, de la 13 grade, în data de 6 iulie, se va creşte spre 15 grade, în 8 iulie, apoi se poate identifica scăderea, până la aproximativ 11 grade, din perioada 9-11 iulie. După acest interval, se estimează o nouă creştere a minimelor termice, astfel încât, în cea de-a doua săptămână de referinţă, media acestora va fi de 14 - 15 grade. Vor fi averse în primele zile (6-8 iulie), cu cele mai mari cantităţi în data de 8 iulie, apoi probabilitatea de ploaie va creşte, din nou, spre finalul intervalului analizat.

În partea Moldovei, luni şi marţi (6 - 7 iulie), temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, cu valori de 25 - 28 de grade. Zilele de 9 şi 10 iulie vor aduce o scădere a mediilor temperaturilor maxime spre 23 de grade, iar zilele de 11 şi 12 iulie vor aduce din nou o creştere către medii apropiate de normal. În timpul nopţii, minimele medii vor fi de 11 - 16 grade. A doua săptămână a intervalului va aduce maxime medii în creştere, cuprinse între 26 şi 32 de grade. Temporar, probabilitatea pentru ploi va fi ridicată, mai ales în zilele de 8 şi 9 iulie.

În Dobrogea, în cea mai mare parte a intervalului, temperaturile medii vor fi uşor peste cele normale pentru această perioadă, cu valori cuprinse între 27 şi 32 de grade. Minimele termice medii se vor încadra între 17 şi 21 de grade, cu valori mai mici pe 10 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată, mai ales în zilele de 8 şi 9 iulie şi, din nou, la finalul intervalului.

În Muntenia, în prima săptămână a intervalului de prognoză, vor fi maxime medii apropiate de normalul perioadei, cu valori de 28 - 32 de grade, cu excepţia zilei de 9 iulie când vor fi uşor mai scăzute. A doua săptămână va aduce temperaturi uşor peste valorile obişnuite, cu maxime medii de 30 - 34 de grade. Minimele medii se vor încadra între 14 şi 19 grade, cu valori mai mici în zilele de 10 şi 11 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere în intervalele 8-10 iulie şi 14-19 iulie.

Pentru zona Olteniei, în prima săptămână a intervalului, vor fi maxime medii apropiate de normalul climatologic, cu valori cuprinse între 28 şi 33 de grade, mai puţin pe 9 iulie când vor fi uşor mai coborâte. Temperaturile medii vor creşte însă în a doua săptămână, astfel încât vor fi maxime ce se vor încadra între 30 şi 36 de grade. Minimele medii vor fi cuprinse între 14 şi 20 de grade, mai scăzute în zilele de 10 şi 11 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului.

La munte, în prima săptămână, media maximelor termice va avea variaţii între 14 şi 22 de grade, fiind uşor mai scăzută în intervalul 8-10 iulie. A doua jumătate a perioadei de referinţă va fi caracterizată de medii ale temperaturilor diurne cuprinse între 16 şi 24 de grade. Minimele medii vor avea valori ce se vor situa între 8 şi 14 grade, mai coborâte în intervalul 9-11 iulie, când la altitudini de peste 2.000 de metri se vor apropia de pragul îngheţului (zero grade). Vor fi perioade cu averse însoţite de descărcări electrice, îndeosebi în perioadele 7-9 iulie şi 14-19 iulie.