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DCNews Stiri Accident grav pe DN1, la Buşteni. Pietoni loviţi de un autoturism

Accident grav pe DN1, la Buşteni. Pietoni loviţi de un autoturism

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 05 Iul 2026
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imagine cu o masina smurd
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un grav accident rutier s-a produs duminică seara pe DN1.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1, în stațiunea Bușteni, județul Prahova, conducătorul unui autoturism a acroșat 2 pietoni aflați în traversarea drumului. În urma impactului a rezultat rănirea acestora, care în prezent sunt inconștienți.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcții.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 22:00.

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