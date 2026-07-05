Accident grav pe DN1, la Buşteni. Pietoni loviţi de un autoturism

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Un grav accident rutier s-a produs duminică seara pe DN1.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1, în stațiunea Bușteni, județul Prahova, conducătorul unui autoturism a acroșat 2 pietoni aflați în traversarea drumului. În urma impactului a rezultat rănirea acestora, care în prezent sunt inconștienți.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcții.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 22:00.