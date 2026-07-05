Ziua Justiţiei. Lia Savonea: Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere din afara sălii de judecată

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Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vine cu un mesaj ferm de Ziua Justiţiei, sărbătorită pe 5 iulie.

Preşedintele ÎCCJ spune că "O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere", şi afirmă că independenţa judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în faţa instanţei.

"Ziua Justiției este, înainte de toate, un moment de reflecție asupra rolului pe care justiția îl are într-o societate democratică și asupra responsabilității pe care o purtăm față de cetățeni. Justiția nu își măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o soluție legală, echitabilă și motivată. Adevărata măsură a unei justiții democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparțială și fidelă legii chiar și în cele mai dificile momente.

O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere. Experiențele ultimelor decenii ne-au arătat că statul de drept poate fi vulnerabilizat nu doar de corupție, ci și de tentația de a combate corupția prin mijloace care slăbesc garanțiile fundamentale ale procesului echitabil. Nicio cauză, oricât de legitimă, nu poate justifica diminuarea independenței judecătorului, afectarea dreptului la apărare, relativizarea prezumției de nevinovăție sau transformarea eficienței instituționale într-o valoare superioară drepturilor și libertăților fundamentale. Avem datoria de a recunoaște că în spatele fiecărei erori judiciare există oameni, familii, cariere și destine. De aceea, justiția trebuie să rămână întotdeauna preocupată nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat, ci și de protejarea celui nevinovat, de apărarea drepturilor fiecărei persoane și de restabilirea echilibrului pe care conflictul l-a rupt. Forța unei societăți democratice nu se măsoară prin severitatea represiunii, ci prin capacitatea sa de a garanta că niciun cetățean nu va fi lipsit de libertate, de demnitate sau de drepturile sale în afara legii și a unui proces echitabil. Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului.

Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale libertății cetățeanului, deoarece independența judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței. În egală măsură, experiențele trecutului ne arată necesitatea dezvoltării unei autentice culturi a solidarității profesiilor juridice. Judecători, procurori, avocați, cadre universitare, precum și toate profesiile care participă la înfăptuirea justiției au responsabilitatea comună de a apăra independența justiției ori de câte ori aceasta este pusă în pericol. O justiție cu adevărat independentă nu este aceea în care judecătorul este lăsat singur în fața presiunilor, ci aceea în care întreaga comunitate juridică înțelege că apărarea independenței sale reprezintă o obligație comună și permanentă.

Ziua Justiției trebuie să fie și o zi a memoriei instituționale. O justiție matură este aceea care are curajul să își privească atât reușitele, cât și greșelile, să învețe din experiențele trecutului și să își consolideze permanent mecanismele de protecție împotriva oricărei forme de abuz, indiferent din ce direcție ar proveni acesta. Mai presus de orice însă, trebuie să nu uităm niciodată că în centrul actului de justiție nu se află instituțiile, statisticile, carierele sau disputele dintre autorități. În centrul justiției se află cetățeanul. Toate garanțiile constituționale, toate regulile procesuale și toate exigențele privind independența magistratului există pentru protejarea persoanei și a drepturilor sale fundamentale. Justiția există pentru cetățean, iar legitimitatea sa derivă din capacitatea de a-i apăra libertatea, demnitatea și drepturile.

În această zi, adresez întreaga mea recunoștință tuturor celor care, prin profesionalism, integritate și discreție, contribuie în fiecare zi la înfăptuirea actului de justiție: judecătorilor, magistraților-asistenți, asistenților judecătorilor, grefierilor, personalului auxiliar de specialitate și întregului personal din justiție. Munca fiecăruia este indispensabilă pentru funcționarea unei justiții independente și eficiente. Totodată, transmit respectul și aprecierea mea tuturor celor care au slujit și continuă să slujească justiția cu onoare, loialitate față de lege și devotament față de valorile statului de drept. La mulți ani Justiției române! La mulți ani tuturor celor care îi poartă, zi de zi, responsabilitatea și demnitatea!", a transmis Lia Savonea.

ÎCCJ spune că "justiţia trebuie să rămână arbitru imparţial, chiar dacă riscă să nemulţumească pe unii şi pe alţii"

"Într-un context în care instituţiile publice sunt puse uneori unele împotriva altora, în care părţi ale societăţii par tot mai greu de reconciliat, iar realitatea este adesea înlocuită de interpretări construite, Ziua Justiţiei din România este un bun prilej pentru o reflecţie lucidă, onestă şi constructivă. Justiţia trebuie să stea în afara acestor tensiuni, prezervându-şi funcţia de arbitru imparţial. Imparţialitatea ideologică a judecătorului, în societatea actuală polarizată, reprezintă însăşi garanţia funcţionării statului de drept şi garanţia obiectivităţii în dinamica fenomenelor din societate, chiar dacă printr-o asemenea poziţie riscă să nemulţumească şi pe unii şi pe alţii din partizanii curentelor la nivel social.

El trebuie să rămână imun la abordările pătimaşe din societate, pentru că rolurile se pot schimba, iar acuzatorii de astăzi pot deveni acuzaţii de mâine. El este chemat să garanteze o judecată dreaptă pentru fiecare persoană, indiferent de poziţia în care se află la un moment dat. Şi în afara instanţei de judecată, dacă vrem o societate mai bună, ca cetăţeni este bine să ne judecăm unii pe alţii cu măsura cu care vrem să fim judecaţi. Să respectăm drepturile celorlalţi, cum dorim să fie respectate ale noastre. Să spunem adevărul, dacă vrem să ni se spună adevărul. Să respectăm opinia, dar să respingem minciuna şi ura. O societate justă şi echitabilă se construieşte, înainte de toate, prin felul în care alegem să fim drepţi unii cu alţii. Instanţa trebuie să rămână ultima soluţie pentru tranşarea conflictelor. Astăzi, trebuie să ne amintim că justiţia nu este doar despre cei care o înfăptuiesc, ci mai ales despre oamenii pentru care se înfăptuieşte. La mulţi ani justiţiei române", transmite ÎCCJ.

Judecătorul "trebuie să aibă tăria de a privi dincolo de presiunile create în jurul unei cauze"

"Astăzi, de Ziua Justiţiei în România, avem un bun prilej să reflectăm cu luciditate şi echilibru asupra justiţiei, judecătorilor şi societăţii pe care aceştia o slujesc. Judecătorul este cel care, plecând de la adevărul faptic, respectând limitele legii chemat să o aplice, stabileşte adevărul juridic. Judecata de valoare a publicului larg este formată de ceea ce se scrie în ziar despre un caz, în timp ce adevărul juridic este determinat de ceea ce se scrie între coperţile dosarelor supuse judecăţii juridice. Judecătorul trebuie să aibă tăria de a privi dincolo de aparenţele şi presiunile create în jurul unei cauze, şi de a pronunţa o soluţie corectă din punct de vedere juridic, chiar şi atunci când aceasta nu este populară. Prin echilibrul şi independenţa sa, el garantează dreptul la un proces echitabil pentru fiecare persoană care ajunge în faţa instanţei, indiferent de situaţia în care se află.

Judecătorul, pe lângă profesionistul dreptului de excelenţă, este membru al societăţii. Este părinte, fiu sau fiică, pacient, consumator, membru al comunităţii sale şi un cetăţean cumpătat şi echilibrat, dedicat semenilor săi. Judecata, potrivit legii, îi cere să respecte şi să garanteze drepturile tuturor participanţilor la un proces, indiferent de calitatea acestora. În acelaşi timp, dreapta judecată presupune empatie, înţelepciune şi capacitatea de a rămâne detaşat de orice influenţă ideologică sau preconcepţie. Înfăptuirea justiţiei, ca orice activitate umană, poate fi supusă erorilor. Însă acest fapt nu poate fi acceptat în lipsa unei responsabilităţi a sistemului de corectare a erorilor şi de autoreglare. Independenţa şi responsabilitatea sunt cele două faţete ale aceleiaşi monezi şi ambele sunt garanţii pentru societate. Astăzi trebuie să ne amintim că justiţia nu este doar despre cei care o înfăptuiesc, ci mai ales despre oamenii pentru care se înfăptuieşte. La mulţi ani justiţiei române!", a transmis ÎCCJ.