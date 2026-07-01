Deturnare de fonduri printr-un grup europarlamentar. Percheziții în mai multe țări

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Au loc percheziții în Franța și-n mai multe țări europene în legătură cu o deturnare de fonduri. Acuzat este un întreg grup europarlamentar.

O serie de percheziţii sunt în desfăşurare ”în Franţa şi în alte ţări europene”, în legătură cu o presupusă deturnare de fonduri europene cu implicarea fostului grup europarlamentar 'Identitate şi Democraţie' (ID), din care a făcut parte partidul de extremă dreapta francez Rassemblement National (RN), a anunţat marţi Parchetul European (EPPO), potrivit AFP.

EPPO a precizat că ”în prezent se iau măsuri în Franţa şi alte ţări europene în cadrul unei anchete în curs referitoare la folosirea fondurilor europene de un fost grup politic din Parlamentul European între 2019 şi 2024”, confirmând o informaţie difuzată anterior de cotidianul francez Le Monde.

Percheziţiile au loc în Franţa, Spania, Italia şi Belgia, a scris Le Monde.

Aceste percheziţii se adaugă unei alte proceduri judiciare legate de RN. Astfel, Curtea de Apel de la Paris urmează să confirme sau să infirme, pe 7 iulie, ineligibilitatea Marinei Le Pen, lidera grupului RN din parlamentul francez, în scandalul asistenţilor parlamentari europeni. Ea ar putea fi declarată ineligibilă pentru a candida în alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027, conform Agerpres.

Instituit în 2021, Parchetul European a anunţat în iulie anul trecut deschiderea unei anchete privind fostul grup europarlamentar ID, suspectat de nereguli în gestionarea unor fonduri UE în valoare de 4,3 milioane de euro.