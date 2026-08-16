Doi români au mers 100 de kilometri cu fiul mort în mașină, pe o autostradă din Italia: Am crezut că doarme / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @magnific

O familie de români a parcurs aproximativ 100 de kilometri pe o autostradă din Italia fără să își dea seama că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, aflat pe bancheta din spate, a murit.

Incidentul dramatic s-a produs pe tronsonul din provincia Pavia al autostrăzii A21 Torino Piacenza, între ieșirile Casteggio și Voghera, pe sensul de mers către Torino, notează Il Messaggero. În mașină se afla o familie de origine română. Tatăl conducea autoturismul, mama se afla pe scaunul din dreapta, iar fiul lor de 31 de ani stătea pe bancheta din spate.

Bărbatul părea că a adormit. Părinții au încercat în repetate rânduri să îl trezească, însă fără rezultat.

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Bărbatul a avut o problemă medicală, iar ultimele sale cuvinte au fost rostite cu aproximativ 100 de kilometri înainte

Șoferul a oprit într-o zonă de odihnă situată între Casteggio și Voghera. Abia atunci părinții și-au dat seama că fiul lor nu răspundea și părea să își fi pierdut cunoștința. Era ora 7.30 dimineața când au cerut intervenția serviciului de urgență 118.

Echipajele medicale au ajuns la fața locului în câteva minute. Medicii nu au mai putut însă să facă nimic și au constatat decesul bărbatului de 31 de ani, care ar fi murit în urma unei probleme medicale acute.

Părinții le-au explicat salvatorilor că fiul lor rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte. Potrivit informațiilor transmise serviciului de urgență 118, bărbatul de 31 de ani avea probleme cardiace ușoare.

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