Taberele ARC, noutăţile pentru 2026. Copiii din diaspora vor avea o parte din transport decontată. Se aşteaptă peste 8000 de participanţi

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Taberele ARC au ajuns la a 17-a ediţie şi vin cu noutăţi pentru copiii românilor din Diaspora.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunţat că interesul este în creştere şi că anul acesta sunt aşteptaţi peste 8000 de participanţi.

"Taberele ARC reprezintă locul unde România devine o experienţă, nu doar o poveste spusă de părinţi şi bunici. Pentru că pentru mulţi participanţi, România reprezintă o poveste de care au auzit acasă, în familie, dar cu care nu au avut o experienţă directă. În taberele ARC participanţii, copii sau tineri din comunităţile istorice sau diaspora, au ocazia să o cunoască direct. Să vorbească limba română, să descopere tradiţiile, istoria şi frumuseţea locurilor. Iar miza noastră, a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, este una simplă, dar importantă: să consolidăm legătura noilor generaţii cu identitatea românească.

Suntem o echipă mică. La nivelul Direcţiei Proiecte şi Acţiuni sunt 4 colegi care se ocupă de programul taberelor ARC. Asta la partea de organizare. Când se desfăşoară taberele, participă toţi colegii din departament.

E un program la a 17-a ediţie. A început în anii '90, sub egida Preşedinţiei României. Am încercat ca an de an să diversificăm oferta pentru copii, şi rezultatele se văd. Pentru că an de an mii de copii ne-au spus că au o legătură puternică şi vie cu România, iar solicitările de participare sunt tot mai multe. Anul acesta vom avea noi tabere, noi programe, ne vom baza pe munca a sute de voluntari şi sperăm să avem o ediţie de succes.

În principal, anul acesta ne axăm pe o mai bună relaţionare între participanţi, ne bazăm pe acţiuni interactive, astfel încât tradiţiile, obiceiurile, muzica noastră, toate excursiile făcute în tabere să capete un plus, iar copiii să plece din tabere mândri că sunt români. Încercăm să aducem mai mulţi copii din diaspora. Anul trecut, chiar dacă au fost peste 6000 de participanţi, cei mai mulţi au fost din Republica Moldova şi Ucraina. În acest an, încercăm să mărim numărul de participanţi, sperăm la peste 8000, şi să fie mai mulţi din diaspora. Pentru prima dată în istoria programului ARC, încercăm să motivăm părinţii să îşi trimită copiii acasă prin decontarea cheltuielilor de transport. Astfel, fiecare participant dintr-o ţară care nu are graniţă directă cu România va primi echivalent a 600 de lei după ce prezintă, bineînţeles, bilet de avion, tren sau autocar. Pentru participanţii din comunităţile istorice, DRP asigură, ca în fiecare an, transportul cu autocarele. Am observat un interes foarte mare să participe grupuri semnificative. Din Italia avem multe semnale că se organizează şi deja au început să îşi rezerve bilete de avion, pentru că distanţele sunt mari, şi o cursă cu autocarul ar dura o zi şi un pic. Sunt semnale că vor veni participanţi din Germania, Austria, Marea Britanie şi ţările scandinave", a declarat Radu Cosma, director în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), la Radio România Internaţional.

9.000 de locuri gratuite pentru copiii și tinerii români din diaspora și comunitățile istorice

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru cea de-a XVII-a ediție a Programului de Tabere ARC și pune la dispoziția elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în opt locații din România.

"Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din comunitățile istorice. Aici, copiii și tinerii au șansa să descopere locuri, tradiții și experiențe care îi ajută să își înțeleagă mai bine rădăcinile și să își consolideze sentimentul apartenenței. Ne dorim ca fiecare dintre ei să se simtă binevenit, să lege prietenii și să plece cu amintiri care să îl apropie de România.”, a declarat Cristina–Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al DRP.

Programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limbă română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitare românești.

Participarea la Taberele ARC este gratuită, costurile aferente cazării, mesei, activităților educative, culturale și recreative fiind acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei/persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Pentru comunitățile istorice cu graniță comună cu România, transportul este asigurat de către DRP, cu preluare dus–întors din orașele stabilite în regulamentul de participare.