O româncă a intrat în greva foamei pentru soțul ei: „Viața unei persoane nu poate valora mai puțin decât un permis suspendat”

Femeia a anunțat că își va începe protestul luni, 27 octombrie, chiar în fața Tribunalului din Arezzo, locul unde s-a pronunțat sentința considerată de ea și de familie „o insultă adusă memoriei victimei”.

Tragedia care a distrus o familie

Daniel Rus, un român în vârstă de 51 de ani, șofer de camion, a fost lovit pe o trecere de pietoni pe 2 aprilie 2024, în zona Pratacci din Arezzo, de un autoturism Fiat Punto condus de o femeie de 59 de ani din același oraș. Impactul i-a provocat răni grave, iar Daniel a luptat timp de aproape nouă luni între viață și moarte, fiind internat în spitalele din Siena și Montevarchi. Pe 16 decembrie 2024, inima sa a încetat să mai bată.

Pentru Monica Rus, soția sa, pierderea a fost devastatoare.

„Daniel era un om bun, muncitor și atent. Să știu că viața lui s-a sfârșit așa, iar vinovatul scapă aproape nepedepsit, e o rană care nu se va închide niciodată”, a declarat aceasta pentru presa locală.

„Viața unei persoane nu poate valora mai puțin decât un permis suspendat”

În urmă cu câteva zile, Monica Rus a postat pe rețelele de socializare un mesaj care a devenit rapid viral printre comunitățile de români din Italia: „Viața unei persoane nu poate valora mai puțin decât un permis suspendat”.

Cu aceste cuvinte, femeia și-a exprimat indignarea față de sentința Tribunalului din Arezzo, care a condamnat-o pe șoferița vinovată la un an de închisoare cu suspendare.

„Este o pedeapsă simbolică, o lovitură pentru toate familiile care au pierdut pe cineva din cauza neatenției sau imprudenței altora”, a scris Monica Rus.

O formă de protest pașnic, dar hotărât

Luni, 27 octombrie, Monica Rus va începe greva foamei în fața Tribunalului din Arezzo, ca semn de protest față de sistemul judiciar italian. În declarația oficială transmisă autorităților, ea a scris:

„Anunț în mod oficial începerea unei greve a foamei, începând cu 27.10.25, în fața Tribunalului. Această formă de protest pașnic, dar hotărât, este necesară ca urmare a rezultatului procedurii penale care a dus la condamnarea, cu suspendare, a persoanei responsabile de moartea soțului meu”.

Monica Rus susține că pedeapsa aplicată este vădit disproporționată în raport cu gravitatea faptei și că sentința transmite un mesaj periculos societății: acela că viețile pierdute pe șosele nu au valoare reală în fața legii.

Un apel către instituțiile italiene

Prin gestul ei extrem, Monica Rus nu cere doar o revizuire a cazului soțului ei, ci atrage atenția asupra unui sistem juridic care, spune ea, protejează mai mult vinovații decât victimele.

„Consider că pedeapsa aplicată este vădit disproporționată și reprezintă un mesaj periculos care aduce atingere demnității victimelor accidentelor rutiere și familiilor acestora”, a explicat ea.

Românca speră ca protestul său să provoace o dezbatere publică despre pedepsele aplicate în cazurile de omucidere rutieră și să ducă la o revizuire a legislației, mai ales „în cazurile în care există o conduită gravă sau o imprudență evidentă”.

O luptă pentru demnitate și dreptate

Cazul familiei Rus a stârnit emoție și solidaritate în rândul comunității românești din Italia, dar și al localnicilor din Arezzo. Mai multe asociații civice au anunțat că vor susține protestul Monicăi și vor fi prezente alături de ea în fața Tribunalului.

Pentru Monica, lupta nu este doar despre justiție, ci și despre memoria unui om care a fost iubit și respectat. „Nu pot aduce timpul înapoi și nu-l pot readuce pe Daniel, dar pot lupta pentru ca alți oameni să nu treacă prin ceea ce trecem noi acum”, spune ea.

Pe 27 octombrie, în fața Tribunalului din Arezzo, o româncă va începe un protest al tăcerii și al durerii, convinsă că vocea ei, chiar slăbită de greva foamei poate schimba ceva într-un sistem care, prea des, uită că în spatele cifrelor din statistici se află vieți omenești.