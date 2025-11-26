€ 5.0903
DCNews Stiri Doi români, în urmărire internațională după ce au bătut un YouTuber care filma hoții de buzunare de la metroul din Roma
Data actualizării: 19:17 26 Noi 2025 | Data publicării: 17:58 26 Noi 2025

Doi români, în urmărire internațională după ce au bătut un YouTuber care filma hoții de buzunare de la metroul din Roma
Autor: Doinița Manic

romani dati in urmarire internationala după ce au batut un italian Imagine cu un elicopter al carabinierilor din Italia. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Doi români, ambii în vârstă de 32 de ani, au fost dați în urmărire internațională după ce au bătut un YouTuber care filma hoții de buzunare de la metroul din Roma.

Doi români în vârstă de 32 de ani sunt căutaţi acum în Italia, dar şi în străinătate, fiind pentru că l-ar fi agresat pe un YouTuber italian, cunoscut pentru emisiunile sale despre hoţii de buzunare.

YouTuberul Simone Cicalone a fost bătut brutal pe 12 noiembrie în atriul stației de metrou „Ottaviano”, fiind lovit cu pumnii și picioarele în fața zecilor de martori. Agresorii l-au lăsat doborât la pământ, apoi au fugit, scrie Il Messagero.

După acest incident, polițiștii italieni au identificat doi dintre cei cinci suspecți: doi cetățeni români de 32 de ani, Marian Florin Bratu și Iulian Marian Simon. Deși au fost recunoscuți în filmările realizate de videografa care colaborează cu Cicalone, cei doi nu au fost încă prinși, fiind acum dați în urmărire internațională.

Mărturiile YouTuberului

YouTuberul Simone Cicalone patrulează de mult timp prin metrourile din Roma, confruntându-se cu agresori și hoți de buzunare. În urma atacului, el a povestit că a fost lovit direct în bărbie, dar a evitat să riposteze, pentru a nu da un exemplu negativ.

„Ce-a fost mai rău a fost când am ajuns la pământ. Atunci au lovit și mai tare, voiau să mă termine”, a spus el.

Potrivit victimei, unii dintre atacatorii s-ar afla deja în străinătate, iar mai multe înregistrări video care circulă pe rețelele sociale ar dovedi acest lucru. Polițiștii italieni continuă ancheta.

Comentarii

