Data actualizării: 12:12 29 Oct 2025 | Data publicării: 12:10 29 Oct 2025

DCNEWS MEDIA GROUP încheie proiectul „Limba noastră, povestea noastră”
Autor: Gabriel Nuță-Stoica

steag-romania-steag-national_92245000_83674200 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

DCNEWS MEDIA GROUP a încheiat proiectul „Limba noastră, povestea noastră”, derulat în perioada aprilie - octombrie 2025, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Proiectul, în valoare de 312.184 lei, a avut ca scop promovarea inițiativelor educaționale și culturale dedicate păstrării și transmiterii limbii și culturii românești în rândul copiilor și tinerilor din diaspora.

Pe parcursul celor șapte luni de derulare, campania a reunit povești inspiraționale și exemple de bune practici din comunitățile românești din întreaga lume și a pus în prim-plan importanța educației în limba maternă și a legăturii afective cu România. Prin emisiuni, dezbateri, articole și interviuri, proiectul a adus în atenția publicului modele de români care, prin educație, implicare civică și cultură, contribuie la păstrarea identității naționale peste hotare.

Românii din diaspora, uniți prin educație și limbă

În cadrul proiectului, DCNEWS MEDIA GROUP a realizat o serie de episoade speciale ale emisiunii „Generația Globală”, dedicate tinerilor români care studiază sau lucrează în străinătate și care au reușit să valorifice educația pentru a se afirma la nivel internațional, fără a-și pierde rădăcinile. De asemenea, prin dezbaterile „România în Diaspora”, au fost aduse în prim-plan școlile românești din străinătate, profesorii de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), precum și inițiativele comunitare care sprijină învățarea limbii române.

Proiectul a reușit să conecteze părinții, educatorii, liderii comunitari și copiii din diaspora într-un efort comun de a menține vie limba română, prin povești autentice, materiale documentate și resurse educaționale accesibile tuturor.

Rezultate și impact

Prin materialele difuzate pe platformele ȘtiriDiaspora.ro, DCNewsTV, DCNews și pe canalele de social media, proiectul „Limba noastră, povestea noastră” a contribuit la creșterea vizibilității programelor educaționale românești din străinătate, consolidarea sentimentului de apartenență la identitatea românească și la stimularea implicării părinților în educația copiilor lor. Totodată, a oferit recunoaștere profesorilor, voluntarilor și inițiativelor asociative care, departe de țară, mențin vie flacăra limbii române.

O poveste care continuă

Deși proiectul s-a încheiat, misiunea DCNEWS MEDIA GROUP de a susține educația în limba română și de a promova valorile culturale din diaspora continuă. Secțiunea dedicată proiectului rămâne activă pe site, oferind acces liber la toate materialele realizate: interviuri, dezbateri, reportaje și resurse educaționale. 

Pentru a asigura o accesibilitate cât mai mare a informațiilor, acestea vor fi disponibile într-o secțiune separată a site-ului: https://www.stiridiaspora.ro/limba-noastra-povestea-noastra.html

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diaspora
limba noastra
