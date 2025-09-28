Am votat pentru Acasă, pentru R. Moldova! Declarații de la urne: Acum e un moment decisiv

De la tineri aflați la început de drum până la părinți care au venit la secțiile de vot alături de copii, moldovenii din Iași au pus ștampila cu speranța unui viitor mai bun.

Am fost la secția de votare din Iași, amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, unde procesul de vot a decurs rapid și fără aglomerație: oamenii își exprimau opțiunea în cel mult cinci minute. După ce ieșeau din cabina de vot, primeau un sticker cu mesajul „Am votat!”, un mic detaliu care aducea bucurie mai ales copiilor.

În interior, alegătorii se puteau fotografia cu panouri în formă de bulă de dialog, inscripționate cu mesaje motivaționale precum „Dragostea pentru Moldova nu are hotare” sau „Trimite votul Acasă!”.

Atmosfera era una luminoasă, cu zâmbete, voie bună și priviri pline de speranță, semn că scrutinul de acum înseamnă mai mult decât o simplă alegere politică, lucru confirmat și de alegătorii cu care am reușit să stăm de vorbă.

"Un moment decisiv"

Corina ne-a spus că a votat pentru un viitor mai bun și că acest scrutin este unul decisiv, așa că este foarte important ca oamenii să iasă la vot.

"Am votat pentru un viitor mai bun, pentru parcursul european. Sperăm la un viitor mai bun. Le transmit moldovenilor să iasă la vot, votul lor contează. Să voteze cu mintea și sufletul. Este un vot important, oricând este important, în orice moment, dar acum este foarte important, este un moment decisiv", ne-a declarat Corina.

Veronica a venit la vot însoțită de băiețelul ei, bolnav de autism. Deși își făcea griji că micuțul nu va avea prea multă răbdare, acesta a fost foarte liniștit, atât în timpul votului, cât și atunci când mama lui a discutat cu noi. Ea ne-a povestit că a locuit anterior în Portugalia, acum locuiește la Iași, dar își dorește ca și țara ei natală să aibă un parcurs european.

"Locuiesc în Uniunea Europeană și aș vrea ca și țara noastră să fie în Uniunea Europeană. Am votat pentru libertate, pentru a avea mai multe drepturi, pentru a include mai mulți oameni, pentru a accepta și minoritățile, pentru oportunități, pentru o trecere mai ușoară dintr-o parte în alta. Pentru asta votăm pentru parcursul european al țării. Este un vot decisiv. Peste 40% dintre moldoveni au cetățenie română, iar pentru mine e logic că pe calea asta trebuie să mergem", a spus Veronica.