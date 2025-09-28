€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:20 28 Sep 2025

EXCLUSIV Am votat pentru Acasă, pentru R. Moldova! Declarații de la urne: Acum e un moment decisiv
Autor: Doinița Manic

Alegeri Republica Moldova Foto: Doinița Manic
 

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au scos la urne, duminică, sute de cetățeni moldoveni stabiliți sau aflați în Iași. Pentru ei, votul nu este doar o obligație civică, ci o alegere de destin – între Est și Vest.

De la tineri aflați la început de drum până la părinți care au venit la secțiile de vot alături de copii, moldovenii din Iași au pus ștampila cu speranța unui viitor mai bun. 

Am fost la secția de votare din Iași, amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, unde procesul de vot a decurs rapid și fără aglomerație: oamenii își exprimau opțiunea în cel mult cinci minute. După ce ieșeau din cabina de vot, primeau un sticker cu mesajul „Am votat!”, un mic detaliu care aducea bucurie mai ales copiilor.

În interior, alegătorii se puteau fotografia cu panouri în formă de bulă de dialog, inscripționate cu mesaje motivaționale precum „Dragostea pentru Moldova nu are hotare” sau „Trimite votul Acasă!”.

Atmosfera era una luminoasă, cu zâmbete, voie bună și priviri pline de speranță, semn că scrutinul de acum înseamnă mai mult decât o simplă alegere politică, lucru confirmat și de alegătorii cu care am reușit să stăm de vorbă.

"Un moment decisiv"

 

Corina ne-a spus că a votat pentru un viitor mai bun și că acest scrutin este unul decisiv, așa că este foarte important ca oamenii să iasă la vot.

"Am votat pentru un viitor mai bun, pentru parcursul european. Sperăm la un viitor mai bun. Le transmit moldovenilor să iasă la vot, votul lor contează. Să voteze cu mintea și sufletul. Este un vot important, oricând este important, în orice moment, dar acum este foarte important, este un moment decisiv", ne-a declarat Corina.

Veronica a venit la vot însoțită de băiețelul ei, bolnav de autism. Deși își făcea griji că micuțul nu va avea prea multă răbdare, acesta a fost foarte liniștit, atât în timpul votului, cât și atunci când mama lui a discutat cu noi. Ea ne-a povestit că a locuit anterior în Portugalia, acum locuiește la Iași, dar își dorește ca și țara ei natală să aibă un parcurs european.

"Locuiesc în Uniunea Europeană și aș vrea ca și țara noastră să fie în Uniunea Europeană. Am votat pentru libertate, pentru a avea mai multe drepturi, pentru a include mai mulți oameni, pentru a accepta și minoritățile, pentru oportunități, pentru o trecere mai ușoară dintr-o parte în alta. Pentru asta votăm pentru parcursul european al țării. Este un vot decisiv. Peste 40% dintre moldoveni au cetățenie română, iar pentru mine e logic că pe calea asta trebuie să mergem", a spus Veronica.

Atodiresei Ștefan este un tânăr de 18 ani care învață la Iași. Spune că va rămâne aici și după ce își termină studiile, dar își dorește un viitor mai bun pentru familia și prietenii care au rămas în Republica Moldova.
 
"Am votat cu Europa pentru că eu cred că parcursul Moldovei este Uniunea Europeană, nu la est. Eu cred că astăzi ne alegem drumul pentru că Parlamentul are o mare forță", ne-a spus tânărul.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vot
iasi
alegeri parlamentare
republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Am votat pentru Acasă, pentru R. Moldova! Declarații de la urne: Acum e un moment decisiv
Publicat acum 18 minute
Scene dramatice la circ. O acrobată a murit în fața spectatorilor, inclusiv mulți copii
Publicat acum 27 minute
Zelenski anunță un "mega acord" estimat la 90 de miliarde de dolari cu SUA pentru arme
Publicat acum 30 minute
Cu demisia pe masă! Bogdan Chirieac traduce semnalul lui Nicușor Dan. ”Rămâi până te dă jos!”
Publicat acum 48 minute
Alertă cu bombă în București, în contextul votului pentru R. Moldova. Poliția vine cu precizări
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close