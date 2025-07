De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)

În mijlocul comunității românești din Cipru, departe de țara natală, s-a născut și s-a dezvoltat o poveste impresionantă despre perseverență, educație și dragoste pentru identitatea națională. Este povestea Școlii Românești din Cipru, un proiect inițiat în anul 2004 de Alianța Românilor din Cipru (ARC), care de aproape două decenii cultivă limba, cultura și tradițiile românești în rândul copiilor români născuți sau crescuți pe insulă.

Începuturi modeste, visuri mari

Christina Todea Christodoulou, președinta ARC, își amintește cu emoție primele etape ale acestui proiect. "Școala Românească din Cipru este proiectul de suflet al Alianței Românilor din Cipru, organizație culturală fără scop lucrativ, care, încă de la înființare, în 1995, a promovat cultura și spiritualitatea românească prin diverse activități", spune aceasta.

În anii 2000, comunitatea românească din Cipru era în plină expansiune, iar copiii erau prezenți în număr mare la biserică și la evenimentele organizate de Alianță. Christina Todea a intuit atunci potențialul educațional nevalorificat al acestor copii și a pus bazele primei școli românești în februarie 2004, în incinta Ambasadei României din Nicosia, cu sprijinul ambasadorului de la acea vreme, regretatul Costin Georgescu. Cu o singură clasă, 14 elevi și o profesoară entuziastă, Anca-Cristina Pericleous, aventura educațională a început.

La scurt timp, s-a deschis și școala din Limassol, unde doamna Carmen Ioannou a devenit una dintre primele profesoare implicate. Deși începuturile au fost marcate de lipsuri materiale, comunitatea a găsit soluții. „Ne-am autofinanțat timp de patru ani, cu sprijinul părinților care contribuiau cu sume modeste și al membrilor Alianței care, cu multă inventivitate și efort, pregăteau și vindeau produse culinare românești. Astfel am putut să ne achităm obligația față de personalul didactic, conform normelor zilei. Din fericire, după primii 4 ani, am primit din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni o finanțare nerambursabilă, care variază de la an la an”, își amintește Christina Todea.

„Răsunetul primelor școli a fost puternic asupra părinților , care au realizat importanța proiectului și faptul că a învăța limba română cât și obiceiurile și tradițiile românești într-un sistem organizat, le dă copiilor o senzație de apartenență la un grup social evoluat și-i ajută să se debaraseze de complexele care-i țineau departe de societatea cipriotă. Frecventând școala românească, devin mai siguri pe ei și se integrează mai ușor. Faptul că românii erau răspândiți peste tot în Cipru și mijloacele de transport nu sunt foarte accesibile explică faptul ca am fost nevoiți să deschidem școli pe toată suprafața insulei”, mai spune Todea.

Extindere în întreaga insulă

Sprijinul părinților și succesul primelor școli au stimulat extinderea proiectului. În 2009 s-au deschis noi centre la Larnaca, Dali și Pafos, iar în următorii ani au urmat Paralimni, Agros și Xilofagou. Astăzi, Școala Românească din Cipru funcționează în opt orașe, având 20 de clase și nouă profesori dedicați.

"Este o poveste de succes. De la o singură clasă în 2004, am ajuns la o rețea educațională solidă. Pentru acest lucru, sunt recunoscătoare în primul rând părinților, care în ciuda multor greutăți, își aduc copiii la școală, fiindcă au conștientizat necesitatea menținerii legăturii cu țara, cu limba cu tradițiile; nu mai puțin sunt recunoscătoare profesoarelor , care în condițiile unor școli cu totul deosebite, au avut perseverența , inspirația, devotamentul,dragostea și răbdarea necesare pentru a ține interesul copiilor viu. Și într-adevăr, atmosfera este plăcută și copiii vin cu drag la școală”, subliniază Christina Todea Christodoulou.

Activități școlare și extracurriculare

Cursurile Școlii Românești din Cipru au loc în fiecare sâmbătă, în sedii puse la dispoziție de Ministerul Învățământului din Cipru, în baza unui protocol bilateral semnat între România și Cipru. Se predau două ore pe săptămână pentru fiecare clasă, pe baza programei Ministerului Educației din România, adaptată nevoilor și nivelului elevilor.

Manualele sunt aduse anual din România, iar periodic elevii sunt evaluați pentru a monitoriza progresul. În plus, școlile organizează activități extracurriculare menite să lărgească orizontul cultural al copiilor.

La Nicosia funcționează un Curs de Arte Vizuale și Tradiții, lansat în 2014, coordonat de Valentina și Theodora Cican, unde elevii pictează pe sticlă, confecționează mărțișoare și descoperă frumusețea portului românesc, inclusiv prin reinterpretarea iei în stilul lui Matisse. Anual, lucrările lor sunt prezentate în expoziții apreciate de părinți și public.

La Limassol, copiii participă la un cor coordonat de Mirela Ionel și la un grup de dansuri populare îndrumat de Carmen Ioannou, care susțin spectacole la evenimente precum Ziua Europei. La Pafos, sub îndrumarea profesoarei Irina Isac, funcționează un Cerc Literar unde elevii își scriu propriile povești.

Elevii participă, de asemenea, la serbări și festivaluri tradiționale precum Pomul de Crăciun, Mărțișorul, Ziua Iei și Ziua Europei, unde au ocazia să cânte, să recite și să danseze în fața comunității.

Legătura dintre școală și comunitatea românească din Cipru este una solidă. Alianța Românilor din Cipru, Ambasada României, părinții și Biserica Românească susțin constant activitatea școlii. În plus, părinții sunt profund implicați și apreciază munca profesorilor.

„După cum am mai spus, nimic nu ar fi fost posibil fără prezenta părinților care sprijină acest proiect cu încredere și entuziasm. NU avem experiența abandonului școlar. Dimpotrivă, școala are un efect coagulant asupra membrilor comunității și părinții simt nevoia să fie prezenți la activitățile școlii. Munca depusă de profesoare este foarte apreciată și asta încurajează părinții să-și aducă copiii la școală cu toată încrederea. Elevi ai școlilor noastre au participat și s-au evidențiat la concursuri internaționale organizate de ICR”, mai spune președinta ARC.

O comunitate unită în jurul educației

Profesoara Irina Isac, coordonatoarea Școlii Românești din Pafos, subliniază rolul esențial al acestei școli în păstrarea identității naționale. "La Școala Românească din Pafos ne propunem să dezvoltăm interesul elevilor de a studia limba română, să sădim sentimente de patriotism și respect pentru rădăcinile lor", afirmă aceasta.

Irina Isac își amintește cu drag de începuturile modeste din 2009, când clasa de la Pafos avea doar câțiva elevi curioși să învețe alfabetul. În timp, numărul elevilor a crescut, iar activitățile au devenit tot mai consistente.

„Primii elevi erau niște mogâldețe de copii, ce așteptau nerăbdători să parcurgă alfabetul, dornici de a învăța despre obiceiurile și tradițiile românești. De-a lungul anilor școlari, numărul elevilor s-a mărit și încetul cu încetul, activitățile instructiv-educative au început să capete consistentă, ne-am omogenizat ca și colectiv, am crescut împreună, am învățat unii de la alții, să ne ascultăm și să ne stabilim obiective, să bifăm reușite”, spune profesoara.

Recunoaștere la cel mai înalt nivel

Există o legătură armonioasă între şcoală şi comunitatea românilor stabilită în Cipru. Această legătură este întărită constant prin sprijinul acordat de Alianţa Românilor din Cipru, al Ambasadei României în Republica Cipru și prin sprijinul părinților și al preotului care slujește la comunitatea românească din Pafos, existând astfel o reală comunicare stabilită prin relaţii de interdependenţă, benefică integrării cu succes a românilor în comunitatea cipriotă, şi nu numai.

Rezultatele școlii au fost recunoscute inclusiv la nivel internațional. Elevii au participat la concursuri organizate de Institutul Cultural Român și s-au remarcat prin performanțe deosebite. În semn de apreciere, Președintele României, Klaus Iohannis, a acordat Școlii Românești din Cipru două medalii "Meritul Cultural" în grad de Ofițer, pentru contribuția remarcabilă la promovarea educației în limba română în diaspora.

Dorul de țară se învață împreună

Pentru profesori, elevi și părinți, Școala Românească din Cipru este mai mult decât un loc de învățare – este un spațiu al sufletului. Este locul unde dorul de țară capătă voce, unde tradițiile se transmit cu bucurie și unde identitatea românească prinde rădăcini solide, chiar și departe de casă.

„Suntem la mii de kilometri distanță de ținutul mioritic, dar aici ne unește dorul de țară. Ca să trecem peste această dezrădăcinare de glia țării căreia îi aparținem, avem Școala Românească unde continuăm să vorbim, să gândim și să simțim românește. Învățăm despre Creangă și Eminescu, punem în scenă Schițele lui I.L. Caragiale, studiem sculpturile lui Constantin Brâncuși, admirăm picturile „poetului florilor”, Ștefan Luchian, pășim pe urmele marilor domnitori, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. Ne mândrim cu aceste mari personalități, și trebuie să îi amintim din generație în generație, pentru că fac parte din identitatea noastră ca popor.

Copiii au nevoie să fie îndrumați să își cunoască istoria, limba țării din care provin, altfel ne-am pierde ca națiune în tumultul anilor ce trec peste noi. Copiii noștri trebuie să știe de ce suntem mândri că suntem români!

La Școala Românească din Cipru, Pafos avem colțul nostru de Românie, care prinde viață la fiecare final de săptămână prin glasurile copiilor, în al cărui ecou se aud intonate versurile imnului „Deșteaptă-te, române!” și recitate versurile poeților români”, mai spune cu emoție profesoara Irina Isac.

Astfel, în Cipru, limba română continuă să fie rostită cu mândrie și dragoste, transmițând generațiilor tinere un patrimoniu prețios pe care nimeni și nimic nu-l poate șterge: legătura vie cu România.

În partea a doua a materialului vom descoperi împreună povestea școlilor românești din Limassol și Nicosia.

Sursa foto: Alianța Românilor - CIPRU

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News