Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală

Miercuri, 27 august, de la ora 15:00, jurnalistul Bogdan Bolojan va avea ca invitată în cadrul emisiunii Generația Globală pe Monica Beuran, președinta Asociației Ecole Roumaine de Paris.

Dialogul se va concentra pe povestea Școlii Române din Paris, un proiect educațional care reunește tot mai mulți copii ai comunității românești din Franța. Invitații vor discuta despre cursurile de limba română, activitățile dedicate tradițiilor românești și modul în care aceste inițiative contribuie la păstrarea identității culturale a noilor generații din diaspora.

Monica Beuran va vorbi și despre începuturile Asociației, provocările întâmpinate la înființarea școlii, dar și despre reușitele copiilor care, prin participarea la aceste cursuri, au reușit să rămână conectați la limba și cultura părinților lor.

Emisiunea Generația Globală face parte din proiectul „Limba noastră, povestea noastră”, dedicat promovării educației și valorilor românești în diaspora, și poate fi urmărită pe paginile de Facebook și canalele de YouTube ale ȘtiriDiaspora și DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News