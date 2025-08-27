Data publicării:

EXCLUSIV  Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Generația Globală. 

Miercuri, 27 august, de la ora 15:00, jurnalistul Bogdan Bolojan va avea ca invitată în cadrul emisiunii Generația Globală pe Monica Beuran, președinta Asociației Ecole Roumaine de Paris.

Dialogul se va concentra pe povestea Școlii Române din Paris, un proiect educațional care reunește tot mai mulți copii ai comunității românești din Franța. Invitații vor discuta despre cursurile de limba română, activitățile dedicate tradițiilor românești și modul în care aceste inițiative contribuie la păstrarea identității culturale a noilor generații din diaspora.

Monica Beuran va vorbi și despre începuturile Asociației, provocările întâmpinate la înființarea școlii, dar și despre reușitele copiilor care, prin participarea la aceste cursuri, au reușit să rămână conectați la limba și cultura părinților lor.

Emisiunea Generația Globală face parte din proiectul „Limba noastră, povestea noastră”, dedicat promovării educației și valorilor românești în diaspora, și poate fi urmărită pe paginile de Facebook și canalele de YouTube ale ȘtiriDiaspora și DCNews.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
15 aug 2025, 18:24
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
11 aug 2025, 18:06
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
11 aug 2025, 18:42
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
11 aug 2025, 14:34
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
08 aug 2025, 23:52
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Generația Globală: Ionuț Blendea și cariera sa de top în industria hotelieră britanică
06 aug 2025, 09:34
Elena Platon, directoarea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, la Născuți în diaspora
05 aug 2025, 10:44
Educația nu mai are timp de teorie. E vremea pentru soluții! Sorin Ivan și Val Vâlcu, luni, la DC Edu / video
04 aug 2025, 10:00
Psihologul Mihaela Avramescu analizează conflictul între generații, sâmbătă, la ”Dr.Psy”
01 aug 2025, 23:10
Scriitorul Costel Nedelcu, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
01 aug 2025, 12:10
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
acum 34 de minute
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
acum 1 ora 1 minute
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
acum 1 ora 2 minute
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
acum 1 ora 15 minute
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
acum 1 ora 16 minute
Veneția 2025: Politică versus visare
acum 1 ora 22 minute
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
acum 1 ora 39 minute
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel