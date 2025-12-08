Cum să facem literatura atractivă pentru elevi? Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, invitată la DC Edu / video

Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din București, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Luni, 8 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
Programa de limba și literatura română, clasa a IX-a, în dezbatere: opinii și controverse
Abordare diacronică vs abordare tematică
Texte literare și texte non-literare
Literatura din manual și relația cu lumea de azi
Programa și „îndepărtarea elevilor de lectură”
Fenomenul analfabetismului funcțional: cauze și soluții
Declinul lecturii la noile generații
Rolul manualelor în dezvoltarea culturii literare a elevilor
Cum să facem literatura atractivă pentru elevi?
Mijloace de atragere a elevilor în universul lecturii
Cultivarea limbii și comunicării în liceu
Cartea și lectura în Era ICT
