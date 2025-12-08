€ 5.0899
Cum să facem literatura atractivă pentru elevi? Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, invitată la DC Edu / video
Data publicării: 12:57 08 Dec 2025

EXCLUSIV Cum să facem literatura atractivă pentru elevi? Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, invitată la DC Edu / video
Autor: Elena Aurel

elev citind o carte Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din București, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 8 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, Facultatea de Litere, Universitatea din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Programa de limba și literatura română, clasa a IX-a, în dezbatere: opinii și controverse

Abordare diacronică vs abordare tematică

Texte literare și texte non-literare

Literatura din manual și relația cu lumea de azi

Programa și „îndepărtarea elevilor de lectură”

Fenomenul analfabetismului funcțional: cauze și soluții 

Declinul lecturii la noile generații 

Rolul manualelor în dezvoltarea culturii literare a elevilor 

Cum să facem literatura atractivă pentru elevi?

Mijloace de atragere a elevilor în universul lecturii

Cultivarea limbii și comunicării în liceu

Cartea și lectura în Era ICT 

Emisiunea va fi transmisă luni, 8 decembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

DC EDU
Florentina Sâmihăian
analfabetism functional
lectura
