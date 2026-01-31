Săptămâna începe cu o Lună Plină în semnul Leului. Un eveniment care să ne arate lupta dintre ce ne dorim noi și ce își doresc ceilalți de la noi. Pe plan mondial, acest eveniment va avea efecte serioase. Mai ales în ceea ce privește raportul de forțe dintre liderii importanți și puterea colectivității. Să nu uităm că, deocamdată, stellium-ul din Vărsător este încă puternic.

Pe 4 februarie, Uranus își oprește retrogradarea în semnul Taurului, unde va mai rămâne până la finalul lunii aprilie. Acest tranzit a schimbat în mod neașteptat lumea din 2018 încoace. Mai ales în ceea ce privește relația noastră cu banii.

Iar pe 7 februarie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Peștilor, acolo unde va și retrograda din 26 februarie.

