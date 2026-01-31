€ 5.0961
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 15:00 31 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu o Lună Plină în semnul Leului. Un eveniment care să ne arate lupta dintre ce ne dorim noi și ce își doresc ceilalți de la noi. Pe plan mondial, acest eveniment va avea efecte serioase. Mai ales în ceea ce privește raportul de forțe dintre liderii importanți și puterea colectivității. Să nu uităm că, deocamdată, stellium-ul din Vărsător este încă puternic. 

Pe 4 februarie, Uranus își oprește retrogradarea în semnul Taurului, unde va mai rămâne până la finalul lunii aprilie. Acest tranzit a schimbat în mod neașteptat lumea din 2018 încoace. Mai ales în ceea ce privește relația noastră cu banii.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Iar pe 7 februarie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Peștilor, acolo unde va și retrograda din 26 februarie.

Despre aceste aspecte astrologice, efectele acestora și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 1 februarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

