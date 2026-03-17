DCNews Stiri Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda „loverboy”
Data actualizării: 17:56 17 Mar 2026 | Data publicării: 17:51 17 Mar 2026

Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda „loverboy”
Autor: Andrei Itu

proxenetism cluj Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda loverboy / Capturăv Video IPJ Cluj

O rețea de trafic de persoane și minori a fost destructurată la Cluj: bărbat arestat preventiv, alți doi cercetați pentru proxenetism și exploatare. Adolescentele erau atrase prin renumita metodă „loverboy”.

Polițiștii BCCO Cluj, alături de procurorii DIICOT, au investigat activitatea unui tânăr de 22 de ani, suspectat de trafic de persoane. În același dosar, un bărbat de 34 de ani este arestat preventiv pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Un alt tânăr de 26 de ani este cercetat sub control judiciar pentru proxenetism.

Ce este metoda „loverboy”

Suspecții ar fi folosit metoda „lloverboy pentru a-și racola victimele. Metoda „loverboy” este o tehnică de manipulare prin care traficanții seduc tinerele, le câștigă încrederea printr-o relație aparent de dragoste - romantică. Ulterior, le manipulează și le obligă să se prostitueze sau să fie exploatate, supunându-le la violență fizică și psihică.

Ce a rezultat din probatoriul administrat

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr, de 22 de ani, cercetat pentru trafic de persoane. În aceeași cauză, un bărbat de 34 de ani este cercetat sub măsura arestării preventive pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, iar un altul, de 26 de ani, aflat sub măsura controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
 
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că,  în perioada 2020 – 2025, prin metoda loverboy, bărbatul de 34 de ani ar fi recrutat mai multe victime atât majore cât și minore (cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani), pe care le-ar fi adăpostit în apartamente din orașul Frankfurt, dar și din alte localități și le-ar fi obligat la practicarea prostituției în folosul său”, conform IPJ Cluj. 

Adolescentele erau controlate cu droguri

„De asemenea, acesta, pentru menținerea victimelor în stare de dependență, le-ar fi supravegheat și controlat, inclusiv prin punerea la dispoziție a diferite cantități de cocaină și „cristal”. 

Actele de urmărire penală au reliefat că una dintre persoanele vătămate, majoră, ar fi fost recrutată în scopul exploatării sexuale de către tânărul de 22 de ani, însă, ulterior, aceasta ar fi fost preluată de către bărbatul de 34 de ani și transportată, de mai multe ori, pe teritoriul Germaniei”, a notat IPJ Cluj.

Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda loverboy

Sursa foto - IPJ Cluj

Victime obligate să se prostitueze în hoteluri și apartamente; doi suspecți arestați, unul sub control judiciar

„În acest context, acesta ar fi adăpostit-o în hoteluri și apartamente, unde ar fi obligat-o la practicarea prostituției în folosul său. 

Cercetările au arătat și că, unei alte victime, tot majoră, aflată într-o relație cu bărbatul de 26 de ani, i-ar fi fost înlesnită practicarea prostituției, atât de către acesta, cât și de către bărbatul de 34 de ani, ambii obținând sume de bani din activitatea infracțională.

Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda loverboy

Sursa IPJ Cluj

La data de 15 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea tânărului de 22 de ani.

La data de 16 martie 2026,  judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a tânărului reținut, precum și prelungirea măsurii arestării preventive a bărbatului de 34 de ani”, mai transmite IPJ Cluj.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu-Mureș și Ploiești, Inspectoratului de Poliție Județean Mureș– Postul de Poliție Beica de Sus și cel al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Mureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai notat IPJ Cluj.

metoda loverboy
adolescente
cluj
germania
