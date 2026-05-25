Legea salarizării: Dumitru Costin (BNS) arată care vor fi categoriile profesionale nemulțumite

Având în vedere îngrijorările apărute în spațiul public în rândul diferitelor categorii profesionale, l-am contactat pe președintele Blocului Național Sindical (BNS) pentru a-i cere un punct de vedere privitor la această lege. Dumitru Costin a evitat să dea verdicte clare despre cine va pierde sau va câștiga bani, fiindcă actualul proiect nu este bătut în cuie și cu siguranță va suferi modificări în urma dezbaterilor din Parlament.

„Vom vedea în momentul în care vom lua familie ocupațională cu familie ocupațională. Vom face simulări și vom vedea care e impactul pe fiecare în parte“, a spus Dumitru Costin, adăugând că în momentul de față nu poate răspunde la întrebarea „Cine pierde?“ sau „Cine câștigă?“.

„Vom vedea ce se întâmplă în momentul în care vom ajunge la niște informații coerente. Este posibil ca pe parcursul consultărilor care au loc, dar și în timpul dezbaterilor de la Parlament, la comisiile parlamentare, anumite lucruri care vor fi identificate în proiectul legii să fie corectate“, a punctat Dumitru Costin.

Dumitru Costin (BNS), critici pentru sistemele de apărare și ordine publică

Președintele Blocului Național Sindical a criticat puternic sistemele de apărare și ordine publică, unde consideră că există o structură absurdă, clientelară superiorilor ierarhici. Dumitru Costin susține curățarea acestui sistem, trecerea la un salariu de bază consistent și limitarea drastică a sporurilor doar pentru condiții cu adevărat excepționale.

„În BNS, noi nu reprezentăm familii uriașe, gen educație și sănătate, însă cele mai vehemente comentarii în momentul de față le fac cei din aceste domenii. Noi încercăm să facem niște simulări, să vedem care e impactul pe venitul mediu al persoanelor.

De exemplu, în apărare și ordine publică, unde avem reprezentare serioasă, susținem de mai multă vreme curățirea politicii salariale. Nu e normal să rămâi pe un model de salarizare ce se raportează la o soldă care nu a mai fost crescută de 20 de ani, în valoare nominală mică, peste care se adaugă „n“ sporuri.

Tot sistemul acesta de apărare și ordine publică a consolidat în timp un comportament șmecheresc și clientelar al șefilor ierarhici, fiindcă ei sunt cei care stabilesc alocările de sporuri pentru fiecare individ în parte: Ești cuminte și ascultător, îți dau spor. Nu ești cuminte și ascultător, ți-o iei. Eu chiar am încercat să-i clarific și pe liderii mei din apărare și ordine publică asupra nevoii de a schimba fundamental tipul ăsta de salarizare, care este extrem de toxic și care trebuie eliminat. Trebuie să ai un salariu de bază, decent, consistent, la care să existe sporuri pentru niște condiții cu caracter excepțional, dar limitate. Nu trebuia ca solda să fie 20% din venitul brut și restul să pui tot felul de sporuri. E ca un tort cu blat subțire și apoi 12 straturi de creme diferite. Nu e în regulă! E o problemă și să sperăm că vom reuși să o rezolvăm“, a punctat șeful BNS.

BNS, întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale la Ministerul Muncii

Reprezentanții Blocului Național Sindical urmează să meargă mâine la Ministerul Muncii unde vor avea întâlniri inclusiv cu reprezentanții Băncii Mondiale.

„Așteptăm întâlnirea de mâine de la Ministerul Muncii, când ar trebui să fie o întâlnire de start, în care să vină și experții Băncii Mondiale, care să explice de exemplu de ce o familie ocupațională beneficiază de anumiți coeficienți comparativi cu altă familie ocupațională, de ce au considerat că unii trebuie puși mai sus decât alții etc. Trebuie să existe niște explicații.

În România o singură dată s-a întâmplat ca aceste lucruri să fie evitate, în 2007 și 2008, când tot Banca Mondială a scris atunci legea salarizării în sectorul bugetar, dar atunci a fost o chestiune extrem de dinamică și transparentă în sensul în care reprezentanții familiilor ocupaționale au participat în fiecare zi de lucru pe perioada consultanței făcută de Banca Mondială. În opinia noastră, legea aceea a fost bună, dar nu s-a aplicat niciodată, pentru că a venit criza“, a spus Dumitru Costin.

Garanția Guvernului că nu vor exista scăderi de venituri. Ce spune președintele BNS, Dumitru Costin

Potrivit lui Dumitru Costin, legea salarizării din 2007-2008, făcută tot sub îndrumarea experților de la Banca Mondială, a fost extrem de bună, însă nu s-a mai aplicat din cauza crizei economice de acum aproape două decenii.

„Cu siguranță vor fi scandaluri, o să-i auzim pe cei din educație că vor spune că salariul debutantului trebuie să fie mai sus, însă discursul ăsta ascunde altceva: Dacă pui debutantul cât mai sus, ești obligat să împingi toată grila salarială din educație.

Dacă Guvernul a zis că nu vor exista scăderi de venituri, înseamnă că Banca Mondială trebuie să fi avut informații super clare și transparente ca să poată să facă simulările aferente.

Sunt convins că sunt anumite familii ocupaționale care nu au dat cifre și date. Sigur nu le-au dat! Mă refer la zona de apărare, ordine publică, justiție, servicii“, a concluzionat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS).