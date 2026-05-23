Hantavirus: Căpitanul vasului MV Hondius va putea părăsi, în sfârșit, nava, anunță OMS

Nava a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie și și-a încheiat voiajul pe 18 mai în portul Rotterdam din Țările de Jos, după o oprire în apele Arhipelagului Canare, unde au fost evacuați peste 120 de oameni.

Mesajul OMS despre starea căpitanului

„Tocmai am primit cel mai recent mesaj al căpitanului Jan Dobrogowski, care părăseşte, în sfârşit, astăzi (sâmbătă) nava de croazieră MV Hondius. El nu prezintă în continuare niciun simptom de hantavirus", a declarat directorul OMS într-un mesaj distribuit pe reţeaua de socializare X.

„Îi sunt profund recunoscător lui Jan pentru cooperarea şi leadershipul său în contextul în care el a condus nava pe parcursul unei călătorii extraordinare şi înfricoşătoare. Mulţumesc, dragă Jan, pentru că i-ai adus pe pasageri în siguranţă la ţărm”, a adăugat el.

Cazuri confirmate și persoane monitorizate în mai multe țări

OMS a raportat 12 cazuri suspecte și confirmate de hantavirus, inclusiv trei decese, începând cu 2 mai, momentul în care a fost semnalată epidemia.

Un membru al echipajului, debarcat în Tenerife și transportat ulterior în Țările de Jos, a fost confirmat vineri ca nou caz de infectare. Acesta a fost internat ca măsură de precauție.

Într-o conferință de presă de vineri, directorul OMS a precizat că peste 600 de persoane aflate în categoria contactelor sunt monitorizate în 30 de țări, iar „un număr mic de cazuri de contact cu risc sporit” nu au fost încă localizate, notează Agerpres.

Riscul de transmitere și evoluția situației medicale

Hantavirusul este un virus rar, pentru care nu există în prezent vaccin și nici tratament specific. OMS arată că transmiterea la oameni apare doar în condiții de contact foarte apropiat.

Virusul Anzi, singurul tip de hantavirus care se poate transmite între oameni, are o perioadă de incubație de câteva săptămâni. Din acest motiv, OMS avertizează că noi cazuri ar putea apărea în continuare în rândul pasagerilor de pe MV Hondius.