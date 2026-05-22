Conducerea MApN l-a decorat pe pilotul român care a doborât o dronă în Estonia

Pilotul român care a doborât o dronă în spaţiul aerian estonian a fost decorat de conducerea Ministerul Apărării Naţionale cu Emblema de emisar pentru pace, clasa I.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis vineri Agerpres, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri în vizită de lucru la baza aeriană Siauliai din Lituania, unde este dislocat detaşamentul românesc "Carpathian Vipers" pentru misiuni de poliţie aeriană în spaţiul baltic.

"Conducerea MApN, din care a făcut parte şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-a întâlnit cu militarii Detaşamentului românesc 'Carpathian Vipers'. Astfel, au fost prezentate principalele responsabilităţi pe care le au militarii români în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, cooperarea cu aliaţii în misiunile curente, precum şi principalele provocări ale misiunii din Lituania", precizează sursa citată.

În cadrul unei ceremonii, ministrul Apărării a conferit Emblema de emisar pentru pace, clasa I, pilotului care a doborât o dronă în spaţiul aerian estonian.

"În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare şi o echipă întreagă care şi-a făcut corect datoria. De aceea, mulţumirea mea se îndreaptă către întreg detaşamentul 'Carpathian Vipers', către fiecare dintre cei aproape 100 de militari români care execută această misiune aici, în Lituania", a transmis Miruţă, citat în comunicat.

El a mulţumit, de asemenea, aliaţilor cu care militarii români efectuează misiuni zi de zi şi i-a asigurat pe militari de tot sprijinul său.

"Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania. Din 2007 şi până astăzi, generaţii de aviatori români au contribuit la protejarea spaţiului aerian baltic şi la consolidarea posturii de apărare şi descurajare a Alianţei. Ca ministru al Apărării Naţionale, vă spun foarte clar că voi continua să fac tot ceea ce ţine de mine pentru ca Armata României să primească echipamentele, tehnologia şi capabilităţile de care are nevoie. Vă mulţumesc pentru profesionalism, pentru seriozitate şi pentru modul în care reprezentaţi România aici, la Siauliai", a afirmat Radu Miruţă.

În marja vizitei, ministrul a avut o întâlnire bilaterală cu omologul lituanian, Robertas Kaunas, cu care a abordat teme concrete privind securitatea Flancului estic al NATO şi adaptarea capacităţilor de apărare la noile tipuri de ameninţări.

"Discuţiile s-au concentrat asupra dezvoltării şi integrării capabilităţilor anti-dronă pe Flancul estic, precum şi asupra importanţei cooperării operaţionale dintre statele aliate. Oficialul lituanian a apreciat profesionalismul militarilor români şi rezultatele obţinute în misiunile executate în spaţiul aerian baltic, inclusiv succesul recent al detaşamentului 'Carpathian Vipers' în neutralizarea unei drone, subliniind valoarea experienţei comune şi a interoperabilităţii dintre aliaţi", a precizat MApN.

Cei doi miniştri au evidenţiat, totodată, importanţa menţinerii sprijinului populaţiei pentru efortul de apărare şi pentru consolidarea rezilienţei societale, în contextul provocărilor generate de războiul de agresiune al Federaţia Ruse împotriva Ucrainei.

"Un subiect important al discuţiilor l-a reprezentat intensificarea campaniilor de propagandă şi dezinformare, fenomen cu care Lituania se confruntă în mod constant, similar altor state de pe Flancul estic. În acest context, ministrul român al Apărării a propus introducerea pe agenda summitului NATO de la Ankara a unei discuţii consistente privind dezinformarea ca risc major de securitate, susţinând necesitatea unei abordări comune a statelor din estul Alianţei şi a ţărilor baltice, bazată pe experienţele şi provocările concrete cu care acestea se confruntă zilnic", a menţionat MApN.