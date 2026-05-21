DCNews Stiri Prof.univ.dr. Dorel Paraschiv, de la ASE Bucureşti, decorat cu Ordinul Palmelor Academice
Data publicării: 21 Mai 2026

Prof.univ.dr. Dorel Paraschiv, de la ASE Bucureşti, decorat cu Ordinul Palmelor Academice
Autor: Florin Răvdan

 WhatsApp Image 2026-05-21 at 20.53.13
Distincţie uriaşă primită de prof.univ.dr. Dorel Paraschiv, de la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Profesorul universitar doctor Dorel Paraschiv, de la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost decorat cu Ordinul Palmelor Academice. 

Acest ordin, stabilit la 1808 de către împăratul Napoleon, este una dintre cele mai vechi distincţii acordate de Republica Franceză pentru personalităţi din educaţie, cercetare şi cultură. 

Prof.univ.dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE, a contribuit activ la dezvoltarea cooperării dintre cele două ţări în domeniul educaţiei, dezvoltând diverse proiecte de cooperare interuniversitară, dar şi cu mediul de afaceri. Peste 20 de generaţii de studenţi din ambele ţări au profitat de proiecte de mobilitate internaţională, proiecte de cercetare internaţională şi inserţie pe piaţa muncii. 

La festivitatea de premiere a participat întreaga echipă de conducere a Academiei de Studii Economice, condusă de prof. Nicolae Istudor, rectorul ASE, precum şi distinse personalităţi din mediul de afaceri. 

dorel paraschiv
ordinul palmelor academice
Comentarii (1)

DODI   •   21 Mai 2026   •   21:49

În virtutea spiritului românesc: noroc că mai sunt străini pe lumea asta și ne apreciază valorile. Noi le aruncăm cu lături și ele cât sunt în viață. Și uneori nu numai...

