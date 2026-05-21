DCNews Politica Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Data publicării: 21 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Autor: Iulia Horovei

Victor Ponta, fost premier al Romaniei Victor Ponta, fost premier al Romaniei. Foto: Agerpres
Fostul premier Victor Ponta, actual deputat de Dâmbovița, nu figurează pe lista parlamentarilor neafiliați prezenți la consultările de la Palatul Cotroceni, organizate de președintele Nicușor Dan. DCNews l-a contactat pentru a afla motivele pentru care acesta nu participă la discuții.

Președintele Nicușor Dan a invitat reprezentanții parlamentarilor neafiliați, joi, pentru discuții despre situaţia economică şi politică a ţării.

Pe lista transmisă de Administrația Prezidențială nu figurează, însă, fostul premier Victor Ponta, actual deputat de Dâmbovița, iar DCNews l-a contactat pentru a afla motivele pentru care acesta nu participă la consultările de la Palatul Cotroceni.

De ce nu participă Victor Ponta la consultările de la Cotroceni

„Sunt oricum plecat din țară. În plus, eu am fost de suficiente ori la Cotroceni și consider că trebuie să meargă și colegii mai noi. Am dialog și o relație cordială cu parlamentarii care au fost azi invitați.

Cred că Președintele Nicușor Dan și consilierii săi au procedat înțelept prin invitarea lor. O să discut și eu când mă întorc cu cei aflați în aceeași situație juridică cu mine și ne vom coordona eforturile de a avea cât mai repede un Guvern competent în zona Economiei și fără USR!”, a declarat Victor Ponta, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum a ajuns Victor Ponta deputat neafiliat

Citește și: EXCLUSIV Victor Ponta, după discuția cu un USR-ist: Ar trebui să mă duc la Cotroceni să conduc președinția în locul lui Nicușor Dan / video

Amintim că Victor Ponta a candidat la alegerile parlamentare din 2024 pe lista PSD și a obținut un mandat de deputat în circumscripția județului Dâmbovița, fiind exclus din partid anul trecut, după decizia de a candida la alegerile prezidențiale. 

Mandatul de deputat nu depinde de apartenența la un partid. Conform legislației și regulilor parlamentare, un deputat își păstrează mandatul chiar dacă este exclus din partid sau îl părăsește din propria lui inițiativă. Astfel, după excludere, Victor Ponta a rămas deputat în Camera Deputaților, dar ca deputat neafiliat, adică fără apartenența la vreun grup parlamentar al unui partid.

Lista parlamentarilor neafiliați prezenți azi la Cotroceni

Comentarii (1)

Petru   •   21 Mai 2026   •   13:27

Dupa Ghita a inceput si Ponta sa il laude pe Nicusor! O fi ordin?

