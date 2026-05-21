Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS

Președintele Nicușor Dan a invitat reprezentanții parlamentarilor neafiliați, joi, pentru discuții despre situaţia economică şi politică a ţării.

Pe lista transmisă de Administrația Prezidențială nu figurează, însă, fostul premier Victor Ponta, actual deputat de Dâmbovița, iar DCNews l-a contactat pentru a afla motivele pentru care acesta nu participă la consultările de la Palatul Cotroceni.

De ce nu participă Victor Ponta la consultările de la Cotroceni

„Sunt oricum plecat din țară. În plus, eu am fost de suficiente ori la Cotroceni și consider că trebuie să meargă și colegii mai noi. Am dialog și o relație cordială cu parlamentarii care au fost azi invitați.

Cred că Președintele Nicușor Dan și consilierii săi au procedat înțelept prin invitarea lor. O să discut și eu când mă întorc cu cei aflați în aceeași situație juridică cu mine și ne vom coordona eforturile de a avea cât mai repede un Guvern competent în zona Economiei și fără USR!”, a declarat Victor Ponta, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum a ajuns Victor Ponta deputat neafiliat

Amintim că Victor Ponta a candidat la alegerile parlamentare din 2024 pe lista PSD și a obținut un mandat de deputat în circumscripția județului Dâmbovița, fiind exclus din partid anul trecut, după decizia de a candida la alegerile prezidențiale.

Mandatul de deputat nu depinde de apartenența la un partid. Conform legislației și regulilor parlamentare, un deputat își păstrează mandatul chiar dacă este exclus din partid sau îl părăsește din propria lui inițiativă. Astfel, după excludere, Victor Ponta a rămas deputat în Camera Deputaților, dar ca deputat neafiliat, adică fără apartenența la vreun grup parlamentar al unui partid.

