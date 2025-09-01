Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS

Demisionarii POT și SOS anunță o nouă mutare politică.

Deputații care au demisionat din partidele POT și S.O.S. România fac o mutare surprinzătoare și își constituie propriul Grup Parlamentar Independent.

Documentul privind înființarea grupului a fost prezentat Biroului permanent al Camerei Deputaților și trimis spre analiză Comisiei pentru regulament.

Noua structură urmează să își desemneze conducerea: un lider, cinci vicelideri și doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depusă oficial, grupul numără în acest moment 10 deputați, transmite Agerpres.

