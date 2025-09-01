Data publicării:

Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Demisionarii POT și SOS anunță o nouă mutare politică.

Deputații care au demisionat din partidele POT și S.O.S. România fac o mutare surprinzătoare și își constituie propriul Grup Parlamentar Independent.

Documentul privind înființarea grupului a fost prezentat Biroului permanent al Camerei Deputaților și trimis spre analiză Comisiei pentru regulament.

Noua structură urmează să își desemneze conducerea: un lider, cinci vicelideri și doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depusă oficial, grupul numără în acest moment 10 deputați, transmite Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Whiskey și vin rafinat de 10 mii de euro în Parlament, în plină austeritate. Bogdan Chirieac: Gestul contează!
02 aug 2025, 15:21
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Prima variantă a legii a căzut în Parlament dintr-un motiv uimitor
26 iul 2025, 17:00
Nicușor Dan cere reexaminarea PL-x nr. 504/2023
24 iul 2025, 11:06
Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură
14 iul 2025, 08:19
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Evoluţia deficitului în ultimii 7 ani în România. "Au dispărut facilităţile şi avem acelaşi deficit ca anul trecut"
05 iul 2025, 08:23
Deputații cu locuințe în București sau Ilfov NU vor mai primi bani de chirie. Sorin Grindeanu: Parlamentul a votat modificarea în regim de urgență
30 iun 2025, 14:44
Sesiune agitată la Camera Deputaților: posturi tăiate, legi importante adoptate și schimbări majore în funcții-cheie
30 iun 2025, 09:56
Cine este Mircea Abrudean, noul președinte al Senatului
24 iun 2025, 19:17
Update: Mihai Busuioc și Csaba Asztalos, votați judecători CCR. Agitație în Parlament, la avizarea candidaților. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet
24 iun 2025, 12:11
Senat: A  fost declanșată procedura de alegere a unui judecător la CCR
11 iun 2025, 15:27
Limitarea accesului la jocurile de noroc a trecut de Senat
10 iun 2025, 19:45
Modificări la Codul Penal. Pedepse mai mari pentru lovire și alte acte de violenţă
04 iun 2025, 14:27
Zece parlamentari au schimbat tabăra în Parlament. Au trecut la PSD
04 iun 2025, 14:15
Minorii vor putea accesa rețelele de socializare, în România, doar cu acordul părinților. Ce prevede noua lege online
03 iun 2025, 11:48
Cine sunt parlamentarii care au demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și au trecut la PSD
02 iun 2025, 15:25
Deputații "reduc" cheltuielile: Cumpără hârtie igienică şi hârtie prosop de peste 72.000 de euro
30 mai 2025, 16:46
Schimbare privind pensiile private din România, condiție pentru aderarea la OCDE
27 mai 2025, 17:40
Ilie Bolojan, întrevedere cu Michael Dickerson (Ambasada SUA). Principala temă discutată de cei doi
27 mai 2025, 17:13
Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori
26 mai 2025, 20:43
Anamaria Gavrilă își vede ”gone” parlamentarii. A rămas fără grup la Senat
26 mai 2025, 18:42
Imaginile zilei de la învestirea în funcție a lui Nicușor Dan. Ce nu s-a văzut la televizor / foto în articol
26 mai 2025, 11:59
Ce urmează după validarea CCR a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României
22 mai 2025, 11:49
Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă
21 mai 2025, 10:46
Ilie Bolojan retrimite Senatului Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
17 apr 2025, 14:34
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
16 apr 2025, 10:18
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Parlamentarii decid dacă își reduc singuri pensiile speciale de până la 30.000 de lei
15 apr 2025, 23:52
Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile
15 apr 2025, 16:53
Senatul a votat legea anti-drog la volan: Cine va fi pedepsit și când nu se aplică
14 apr 2025, 23:55
Centrele de plasament au obligația să instaleze sisteme de supraveghere video. Proiectul, adoptat de Senat
14 apr 2025, 18:53
Interferențele ruse în România, pe agenda discuțiilor de la Comisia pentru controlul activității SIE: Preocupări privind alegerile prezidențiale
02 apr 2025, 10:02
Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe
01 apr 2025, 16:32
Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update
31 Martie 2025, 16:52
Accesul la fizioterapie, o prioritate pentru Senat: Soluții legislative pentru un sistem de sănătate echitabil
28 Martie 2025, 09:27
Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii
24 Martie 2025, 14:37
Deputații își cumpără bilete de avion și cazări în străinătate de 7 milioane de lei
14 Martie 2025, 10:55
Parlamentul dă undă verde unei comisii speciale comune pentru combaterea traficului de persoane
11 Martie 2025, 13:18
România, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în Parlament
08 Martie 2025, 08:21
Sindicatele funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Senat protestează împotriva  modului în care s-a impus noul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor
07 Martie 2025, 12:18
“Fără droguri la volan”, dezbatere crucială în Senat. Care e scopul
03 Martie 2025, 20:02
Ordonanţa "trenuleţ", adoptată tacit în Senat
03 Martie 2025, 18:46
Scandal uriaș în Parlament între Raluca Turcan și deputaţi ai AUR şi S.O.S: "Este un atac, rușinos!" / "Aţi găsit Coiful dacic?"
03 Martie 2025, 18:32
Toni Greblă, cererea de revocare, vot în plen la Parlament
28 feb 2025, 08:03
Coaliția în criză: Legea „anti-dronă” salvată de opoziția de la USR. Ciolacu a convocat o ședință de urgență. Alexandru Muraru, atac la "falșii patrioți" care au vrut să oprească legea
19 feb 2025, 20:21
Consultări de urgență în Parlament după cazul Nordis. Daniel Zamfir anunță modificări cheie în achizițiile imobiliare
07 feb 2025, 17:57
Bugetul pentru anul 2025 a fost adoptat de Parlament
05 feb 2025, 23:16
Informații de ”culise” despre parlamentarii care controlează acum SIE: de la relații amoroase sau cu... Securitatea, la excursii și case de la stat. Cine este ”Profesorul”
04 feb 2025, 18:01
Scandal în Parlament. CCR a vrut bani pentru decontarea medicamentelor
04 feb 2025, 15:34
Cine sunt membrii Comisiilor de Control ale SIE și SRI din Parlamentul României
04 feb 2025, 10:44
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 44 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 48 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
acum 52 de minute
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
acum 1 ora 14 minute
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
acum 1 ora 22 minute
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
acum 1 ora 26 minute
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
acum 1 ora 31 minute
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 55 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel