Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

Pensiile magistraților, în formula asumată de Guvern, ar putea chiar să crească, nu să scadă, prin procentul de 70% din venitul net.

Proiectul asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament, ce ar avea ca scop tăierea pensiilor magistraților la 70% din venitul net, ar putea, în fapt, să le crească. Problematică este formularea ”până la 70% din venitul net de pe ultima lună”. În acest venit net ar putea fi incluse venituri suplimentare nete, precum plata concediilor neefectuate sau alte beneficii. Această portiță ar putea conduce la pensii chiar mai mari, nu mai mici, măsura având un revers neanticipat.

Formula de calcul a pensiei magistraților

Răspunsul oficial a venit din partea reprezentantului PSD din Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, care a explicat: ”Acest venit net este compus din salariu plus diurne, sporuri sau orice altceva ar mai putea să vină lângă componenta de salariu. Este un prag maxim al pensiei care poate fi acordată judecătorilor, procurorilor sau magistraților asistenți.

Această propoziție este coroborată cu primul paragraf al acestui articol în care definim pensia specială de magistrați, în sensul că 70% este pragul maxim, dar pensia se calculează după următoarea formulă. Un judecător sau procuror poate să beneficieze de o pensie de serviciu în cuantum de maximum 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute lunare din ultimii 5 ani de zile. Pe ultimele 60 de luni. Ce pot să vă spun că pe calculele făcute de actualele indemnizații primite de magistrați, acest 55% cuantum în ultimii 5 ani de zile a reflectat o pensie care se va modifica. Ținând cont și de unde lucrau, ca magistrați sau procurori”.

Însă nelămurirea principală rămâne: lipsa unei definiții precise a „venitului net”. Întrebarea este legitimă - poate fi introdus în calcul orice venit obținut în ultima lună de activitate, în ciuda delimitărilor puțin mai clare din legea veche?

Văcaru a confirmat: „Conform definiției venitului, da, se poate introduce orice venit de la respectivul angajator pe care persoana o primește în acea ultimă lună de activitate”.

Astfel, în locul unei reduceri clare, legea lasă loc unor interpretări care pot transforma tăierile într-un simplu exercițiu de imagine. În final, întrebarea rezonabilă care persistă este dacă, prin aceste artificii, pensiile magistraților nu sunt de fapt conservate sau chiar majorate.

La scurt timp după explicațiile oficiale, analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit cu o analiză amplă la România TV, unde a comentat implicațiile reale ale noii legi și a ridicat întrebări privind modul în care aceste prevederi pot fi interpretate.

"Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?"

"Nu-mi este clar un singur lucru. Nu-mi este clar dacă creșterea pensiilor magistraților, atenție, creșterea, nu scăderea, s-a făcut din greșeală, din greșeala celor care au redactat legea respectivă, sau s-a făcut în complicitate. Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta? Nu-mi este clar, ținând seama de felul în care au greșit complet, jenant, tabelul acela cu tăierile din primării. Acolo ei n-au avut niciun dubiu. Au greșit procentele din tot tabelul cu reducerea personalului din administrația locală. N-au știut regula de trei simplă. Nu știu ce s-a întâmplat în cazul magistraților. Ori domnul Bolojan a dat curs dorinței domnului Nicușor Dan, care ne-a spus în campanie că se va ocupa de pensiile speciale, iar apoi a venit să ne spună că nu e bine ce face Bolojan. Ori, pur și simplu, se poate ca cineva, fără știrea premierului, să fi schimbat acolo termenii în ‘venit net’. Oricum, nu văd cum poate să fie reparată această gafă, să știți. Nu avem nicio dispoziție clară în aceste angajări ale răspunderii onorabilului Guvern Bolojan în Parlament. Nu avem o dispoziție clară nici cu magistrații, nici cu administrația, cu ea am rămas în pom, nici cu consiliile de administrație. Cei care sunt în consiliile de administrație își iau mai departe indemnizațiile de acum. Deci, este o mare nebunie peste tot, din nefericire", a afirmat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News