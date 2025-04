Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile

Andrei Baciu, deputat și vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, spune că a făcut parte din delegația oficială de parlamentari români care a primit delegația congresmanilor din Statele Unite ale Americii și prima temă pe care a ridicat-o a fost includerea României în programul Visa Waiver. Potrivit acestuia, țara noastră îndeplinește toate condițiile necesare și se califică pentru a face parte din program.

"Astăzi am făcut parte din delegația oficială de parlamentari români care a primit delegația colegilor congresmani din Statele Unite ale Americii. Prima temă pe care am ridicat-o a fost includerea României în programul Visa Waiver – un obiectiv de interes major pentru noi toți. Am transmis partenerilor americani că România îndeplinește toate criteriile necesare, iar în unele cazuri chiar le-a depășit. Aceste progrese sunt reale, cuantificabile și ne califică pentru a face parte din program.

Andrei Baciu: Accederea României în Visa Waiver ar consolida în mod natural parteneriatul nostru strategic

Accederea României în Visa Waiver ar consolida în mod natural parteneriatul nostru strategic. Un alt lucru relevant al relației noastre bilaterale este comerțul. Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite se ridică la aproximativ 5 miliarde de dolari anual. Consolidarea acestui parteneriat economic este benefică pentru ambele părți, pentru că asta se traduce în investiții, locuri de muncă și oportunități concrete de creștere.A fost un dialog deschis și despre ce înseamnă securitatea pe Flancul Estic, despre cooperarea noastră în NATO și despre sprijinul pentru Ucraina.România nu este doar un aliat, ci un partener activ, implicat și respectat.

Avem militari români care lucrează cot la cot cu partenerii americani, avem baze comune și proiecte strategice care protejează nu doar România, ci și întreaga regiune. Din calitatea de vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, am menționat că, în ultimii 15 ani, România a încheiat contracte de achiziții de tehnică și sisteme de apărare din SUA în valoare de peste 15 miliarde de dolari. Mai bine de jumătate din sumă, peste 9 miliarde de dolari, a fost achitată.

Diplomația parlamentară poate fi un instrument important, iar anul acesta se împlinesc 145 de ani de relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii. E esențial să continuăm să întărim relațiile cu partenerii noștri strategici – nu prin slogane, ci prin acțiuni responsabile și seriozitate", scrie Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook.

