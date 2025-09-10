Șoșoacă, părăsită de încă o deputată. S-a retras din SOS

Deputata Andra Claudia Constantinescu, aleasă în Brăila pe listele S.O.S. România, a anunțat că părăsește grupul parlamentar al partidului și va activa ca deputat neafiliat.

Parlamentara Andra Claudia Constantinescu a informat miercuri că își încheie activitatea în cadrul grupului parlamentar al S.O.S. România și va continua mandatul ca deputat independent, fără afiliere politică.

"Subsemnata Constantinescu Andra Claudia, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, vă aduc la cunoştinţă faptul că începând cu data de 8 septembrie 2025 îmi anunţ retragerea din cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România. Începând cu aceeaşi dată, îmi voi desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat", a transmis Constantinescu într-o solicitare adresată Biroului permanent al Camerei Deputaților.

Alesă în circumscripția Brăila, Andra Claudia Constantinescu a obținut mandatul de deputat pe listele formațiunii S.O.S. România, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Criză internă în S.O.S: Grupul senatorial din Parlament a fost desființat după excluderea a trei membri

Scandal în S.O.S. Ciprian Ciubuc, dat afară: "Doamna Partid" conduce ca-n PCR, cu bairamuri, chermeze, umilințe și amenințări

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News