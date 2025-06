Scandal în S.O.S. Ciprian Ciubuc, dat afară: "Doamna Partid" conduce ca-n PCR, cu bairamuri, chermeze, umilințe și amenințări 

Deputatul Ciprian Ciubuc a fost înlăturat din rândurile partidului S.O.S. România, decizie comunicată oficial marți, în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaților. În replică, acesta a anunțat că va continua să activeze în Parlament în calitate de „deputat suveranist independent”, afirmând că este „liber de dictatură internă”.

SOS să nu ajungă "brelocul dnei Partid"

Într-o declarație transmisă presei, Ciubuc a explicat că excluderea sa vine pe fondul unor tensiuni interne și divergențe majore cu actuala conducere a partidului. El a criticat dur stilul de conducere al formațiunii, susținând că „nu a greșit cu nimic că s-a opus ca partidul să ajungă brelocul dnei Partid”.

„România are nevoie de oameni asumaţi care nu se pleacă în faţa abuzului de putere, dictaturii şi trădării principiilor suveraniste. Sunt şi rămân un suveranist convins. De aceea, nu pot rămâne complice la o conducere discreţionară, lipsită de transparenţă şi responsabilitate, la un om ce şi-a luat partidul pe persoană fizică care a confiscat valorile naţionaliste şi le foloseşte în scop personal”, a declarat acesta.

Fără chermeze și bairamuri. Fără conducere "autoproclamată ca în PCR"

Ciubuc susține că, în ultimele șase luni, a cerut constant în interiorul partidului aplicarea unor principii de transparență și democrație internă, fiind însă întâmpinat cu ostilitate.

„Transparenţă decizională - nu ordine de sus de la Dna Partid”, „respect faţă de banii publici - nu risipă fără explicaţii, chermeze şi bairamuri”, „alegeri democratice în partid - nu conducere autoproclamată ca în PCR”, a enumerat el printre revendicările ignorate.

"Mi s-a răspuns cu ameninţări, jigniri, umilinţe, linşaj intern şi public, dar și un vot de excludere din grup"

Acesta a detaliat că, în loc de dialog, a primit amenințări, insulte și atacuri din interiorul partidului, culminând cu decizia de excludere, pe care o consideră nedreaptă și dictată de o conducere concentrată în mâinile unei singure persoane.

„Pentru aceste poziţii, mi s-a răspuns cu ameninţări, jigniri, umilinţe şi linşaj intern şi public şi acum cu un vot de excludere din grup, dictat de un birou executiv controlat de un singur om - Dna Partid. Adevărul e simplu: nu am greşit cu nimic că m-am opus ca partidul să ajungă brelocul dnei Partid, vinovăţia mea este că am spus adevărul, că am apărat interesul naţional şi că am cerut ordine într-un partid care se pretinde salvatorul României. Nu mă dau la o parte. Nu-mi dau demisia. Mă lupt. Rămân fidel jurământului de deputat şi poporului român. Suveranismul nu înseamnă scandal, injurii, blesteme, interese personale şi cultul unei persoane. Suveranismul înseamnă muncă faţă de ţară şi popor, respect faţă de ţară şi curaj în faţa tiraniei - fie ea şi internă”, a afirmat deputatul.

"De astăzi, îmi voi continua mandatul ca deputat suveranist independent"

În ceea ce privește statutul său parlamentar, Ciubuc a subliniat că își va exercita mandatul în afara oricărei structuri politice.

„De astăzi, îmi voi continua mandatul ca deputat suveranist independent, apărător al valorilor care m-au consacrat, liber de dictatură internă, liber să vorbesc şi să acţionez pentru binele românilor. România nu este un partid. România este patria noastră. Şi voi lupta pentru ea până la capăt.”

Decizia de excludere a fost luată în unanimitate de către Biroul Executiv Central al S.O.S. România în data de 4 iunie, iar marți, grupul parlamentar a informat conducerea Camerei Deputaților cu privire la această hotărâre.

În context, trebuie menționat că S.O.S. România a pierdut deja un număr considerabil de parlamentari de la începutul actualei legislaturi: trei senatori și șapte deputați au ales să părăsească grupurile formațiunii. Printre aceștia se numără senatorii Ionel Carp, Daniel Paul-Romeo Gheorghe și Olga Onea, precum și deputații Cosmin Andrei, Ștefan-Alexandru Băișanu, Dumitru Coarnă, Andrei-Cosmin Gușă, Iosif-Florin Jianu, Alexandrin Moiseev și Ecaterina-Mariana Szoke.

La ora actuală, grupul S.O.S. din Camera Deputaților mai include 21 de membri, iar în Senat – 9 parlamentari. Potrivit regulamentelor în vigoare, un grup parlamentar trebuie să fie format din minimum 10 deputați sau 7 senatori pentru a fi recunoscut oficial, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Politicienii POT au părăsit partidul din jenă: Conducerea și imaginea publică, 'în defavoarea parlamentarilor'

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News