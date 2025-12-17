€ 5.0923
Ilie Bolojan rupe tăcerea despre zvonurile privind căsătoria în secret cu Ioana Fâșie
Data actualizării: 15:56 17 Dec 2025 | Data publicării: 15:46 17 Dec 2025

Ilie Bolojan rupe tăcerea despre zvonurile privind căsătoria în secret cu Ioana Fâșie
Autor: Iulia Horovei

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan a răspuns zvonurilor potrivit cărora s-ar fi căsătorit cu actuala sa parteneră, Ioana.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns zvonurilor că s-a căsătorit, de curând, cu partenera sa, Ioana.

Bolojan neagă că s-ar fi căsătorit cu partenera sa

El a spus că ceea ce s-a scris despre relația sa nu este „real”.

„Uneori afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real, dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentariul pe tema asta”, a spus prim-ministrul, miercuri, la Digifm.

Declarațiile vin după aproape două săptămâni de la vizita oficială a lui Bolojan în Austria, la care a participat și partenera sa. Atunci, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că „soția” premierului, Ioana, l-a însoțit „pe banii ei” la evenimentele oficiale din Viena: „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”.

Ioana Dogioiu a adăugat, după ce a fost întrebată în legătură cu termenul folosit pentru partenera premierului, că „nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”.

Ilie Bolojan a avut o căsnicie de 20 de ani cu Florentina Bolojan, încheiată în anul 2013.

Citește și: Bolojan, despre Coaliție: E greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei

