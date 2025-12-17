O mare parte a Europei, și poate chiar a întregii lumi, se află în stare de alertă de când Rusia a invadat Ucraina în 2022, tensiunile geopolitice atingând aparent un nivel fără precedent.

În ciuda convorbirilor telefonice îndelungate și a întâlnirilor cu lideri mondiali precum Donald Trump, foarte puține lucruri îl vor convinge pe Putin să pună capăt acestui război.

Deși și-a enunțat condițiile pentru pace, pare puțin probabil în acest moment ca președintele ucrainean Volodymyr Zelenski să accepte să cedeze Rusiei regiunile ucrainene Donetsk și Luhansk.

Putin are intenția de a extinde războiul?

Pe parcursul anului 2025, au existat o serie de evenimente care au sugerat că Putin are intenția de a extinde războiul, după ce drone rusești au fost observate în Polonia, iar avioanele au încălcat spațiul aerian al Estoniei, ambele țări membre NATO condamnând acțiunile liderului în vârstă de 73 de ani.

O constantă în ultimele luni a fost prezentatorul de televiziune Vladimir Solovyov, care difuzează în mod regulat propaganda lui Putin în emisiunea sa, unde trimite avertismente violente restului Europei cu privire la ceea ce este capabilă Rusia.

Orașele de pe „lista neagră”

În ultima sa emisiune, Solovyov a lansat o amenințare îngrozitoare la adresa Europei, enumerând capitalele care ar putea fi ținta Kremlinului în cazul în care ar izbucni al treilea război mondial.

El a spus: „Va trebui să distrugem din nou Berlinul și să intrăm în acest oraș uitat de Dumnezeu. Va trebui să intrăm din nou în Paris. Va trebui să eliberăm din nou Viena”, conform Ladbible.

„Asta nu înseamnă că noi vrem asta. Dar unul dintre principiile postulate de comandantul nostru suprem este că, atunci când suntem obligați să acționăm, acționăm”.

El a sugerat, de asemenea, că un atac nuclear asupra Regatului Unit este „inevitabil”. De asemenea, Andrey Sidorov, a afirmat că parașutistul britanic care a murit recent în Ucraina este mai mult decât o dovadă că Rusia și Marea Britanie sunt acum dușmani.

Sidorov i-a spus lui Solovyov: „Ei bine, am putea la fel de bine să lansăm un atac nuclear asupra Regatului Unit. Acest lucru poate fi considerat cu adevărat un casus belli, la fel ca jefuirea bunurilor noastre suverane. Este oficial, el este un membru al forțelor armate britanice care a murit pe teritoriul Ucrainei, care se află în conflict cu noi. Deci, putem presupune că există un contingent militar britanic acolo, care luptă împotriva armatei ruse”.

Totuși, ministrul de externe Serghei Lavrov a negat acuzațiile potrivit cărora Putin testează hotărârea NATO de a intra într-un război mondial, sugerând în septembrie că Rusia nu are intenția de a ataca.

El a declarat: „Rusia este acuzată că ar fi pe punctul de a ataca Alianța Nord-Atlantică și țările Uniunii Europene. Președintele Putin a respins în repetate rânduri aceste provocări. Rusia nu a avut și nu are astfel de intenții. Cu toate acestea, orice agresiune împotriva țării mele va primi un răspuns decisiv. Nu ar trebui să existe nicio îndoială în acest sens în rândul membrilor NATO și UE.”