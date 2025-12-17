Un copil a distrus o coroană de aur în valoare de 300.000 de euro, într-o expoziție din Beijing

Un copil a scăpat o prețioasă coroană de nuntă din aur în timpul unei expoziții la Beijing. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele CCTV din interiorul sălii, iar videoclipul a fost apoi distribuit de bloggerița Zhang Kaiyi, care a organizat evenimentul împreună cu soțul ei, bijutierul care a realizat coroana. Conform estimărilor, coroana valorează aproximativ 300.000 de euro, iar pagubele se ridică la 50.000 de euro.

Momentul accidentului, surprins de camerele CCTV

Videoclipul a fost postat de bloggerița chineză pe canalele sale de socializare și a devenit imediat viral în întreaga lume. Imaginile arată doi copii, unul îmbrăcat într-o haină albastră și celălalt cu o pălărie galbenă, care se uită la vitrina de expunere și o filmează cu telefoanele lor. La un moment dat, copilul cu haina albastră împinge geamul cu mâna și îl face să cadă, împreună cu coroana, care cade pe podea.

Coroana era o piesă unică, realizată de soțul bloggerului pentru nunta lor. Pe lângă valoarea economică datorată materialelor și măiestriei, avea și o mare valoare sentimentală, conform Fanpage.

Când a distribuit videoclipul, Zhang a explicat valoarea inestimabilă a acelui obiect pentru ea și familia ei. Aceasta a subliniat totodată că invitația la expoziție recomanda în mod explicit vizitatorilor să nu atingă obiectele expuse.

Familia copilului nu va fi trasă la răspundere

Din fericire, coroana era asigurată, iar femeia a declarat că nu va solicita despăgubiri familiei copilului. În caz contrar, despăgubirea potențială ar fi putut include nu numai costurile reparațiilor materiale, ci și daunele imateriale.

Un incident similar a avut loc recent în Italia: în timpul unei expoziții renascentiste la complexul Santa Giulia din Brescia, o femeie s-a împiedicat și a rupt pânza unui tablou Moretto datând din 1500.