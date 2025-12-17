Un copil a distrus o coroană de aur în valoare de 300.000 de euro, într-o expoziție din Beijing

Un copil a răsturnat o coroană de nuntă din aur realizată manual în timpul unei expoziții la Beijing. Reacția părinților.
Un copil a scăpat o prețioasă coroană de nuntă din aur în timpul unei expoziții la Beijing. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele CCTV din interiorul sălii, iar videoclipul a fost apoi distribuit de bloggerița Zhang Kaiyi, care a organizat evenimentul împreună cu soțul ei, bijutierul care a realizat coroana. Conform estimărilor, coroana valorează aproximativ 300.000 de euro, iar pagubele se ridică la 50.000 de euro.
Videoclipul a fost postat de bloggerița chineză pe canalele sale de socializare și a devenit imediat viral în întreaga lume. Imaginile arată doi copii, unul îmbrăcat într-o haină albastră și celălalt cu o pălărie galbenă, care se uită la vitrina de expunere și o filmează cu telefoanele lor. La un moment dat, copilul cu haina albastră împinge geamul cu mâna și îl face să cadă, împreună cu coroana, care cade pe podea.
Coroana era o piesă unică, realizată de soțul bloggerului pentru nunta lor. Pe lângă valoarea economică datorată materialelor și măiestriei, avea și o mare valoare sentimentală, conform Fanpage.
Când a distribuit videoclipul, Zhang a explicat valoarea inestimabilă a acelui obiect pentru ea și familia ei. Aceasta a subliniat totodată că invitația la expoziție recomanda în mod explicit vizitatorilor să nu atingă obiectele expuse.
Din fericire, coroana era asigurată, iar femeia a declarat că nu va solicita despăgubiri familiei copilului. În caz contrar, despăgubirea potențială ar fi putut include nu numai costurile reparațiilor materiale, ci și daunele imateriale.
Un incident similar a avut loc recent în Italia: în timpul unei expoziții renascentiste la complexul Santa Giulia din Brescia, o femeie s-a împiedicat și a rupt pânza unui tablou Moretto datând din 1500.
de Val Vâlcu