€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Un copil a distrus o coroană de aur în valoare de 300.000 de euro, într-o expoziție din Beijing
Data actualizării: 17:56 17 Dec 2025 | Data publicării: 17:56 17 Dec 2025

Un copil a distrus o coroană de aur în valoare de 300.000 de euro, într-o expoziție din Beijing
Autor: Alexandra Curtache

coroană Foto: Unsplash
 

Un copil a răsturnat o coroană de nuntă din aur realizată manual în timpul unei expoziții la Beijing. Reacția părinților.

Un copil a scăpat o prețioasă coroană de nuntă din aur în timpul unei expoziții la Beijing. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele CCTV din interiorul sălii, iar videoclipul a fost apoi distribuit de bloggerița Zhang Kaiyi, care a organizat evenimentul împreună cu soțul ei, bijutierul care a realizat coroana. Conform estimărilor, coroana valorează aproximativ 300.000 de euro, iar pagubele se ridică la 50.000 de euro.

Momentul accidentului, surprins de camerele CCTV

Videoclipul a fost postat de bloggerița chineză pe canalele sale de socializare și a devenit imediat viral în întreaga lume. Imaginile arată doi copii, unul îmbrăcat într-o haină albastră și celălalt cu o pălărie galbenă, care se uită la vitrina de expunere și o filmează cu telefoanele lor. La un moment dat, copilul cu haina albastră împinge geamul cu mâna și îl face să cadă, împreună cu coroana, care cade pe podea.

Coroana era o piesă unică, realizată de soțul bloggerului pentru nunta lor. Pe lângă valoarea economică datorată materialelor și măiestriei, avea și o mare valoare sentimentală, conform Fanpage.

Când a distribuit videoclipul, Zhang a explicat valoarea inestimabilă a acelui obiect pentru ea și familia ei. Aceasta a subliniat totodată că invitația la expoziție recomanda în mod explicit vizitatorilor să nu atingă obiectele expuse.

Familia copilului nu va fi trasă la răspundere

Din fericire, coroana era asigurată, iar femeia a declarat că nu va solicita despăgubiri familiei copilului. În caz contrar, despăgubirea potențială ar fi putut include nu numai costurile reparațiilor materiale, ci și daunele imateriale.

Un incident similar a avut loc recent în Italia: în timpul unei expoziții renascentiste la complexul Santa Giulia din Brescia, o femeie s-a împiedicat și a rupt pânza unui tablou Moretto datând din 1500.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coroana
copil
expozitie
coroana de aur
pagube
beijing
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului
Publicat acum 38 minute
Ce a pățit Bianca Drăgușanu în parcare la Promenada: „Bă nebunule!”
Publicat acum 46 minute
Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close