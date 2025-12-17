€ 5.0923
Stiri

Protest al fermierilor în fața Parlamentului European: Pancarte cu „Frexit" și tractoare în stradă - GALERIE FOTO
Data actualizării: 14:14 17 Dec 2025 | Data publicării: 12:55 17 Dec 2025

EXCLUSIV Protest al fermierilor în fața Parlamentului European: Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă - GALERIE FOTO
Autor: Tiberiu Vasile

Protest al fermierilor în fața Parlamentului European Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă Fermierii protestează în fața parlamentului European cu pancarde Frexit. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS
 

Fermieri protestează în fața Parlamentului European cu tractoare și pancarte „Frexit”.

Un nou val de nemulțumire din partea agricultorilor s-a materializat chiar acum în fața Parlamentului European. Zeci de fermieri au adus cu ei tractoare, utilaje și pancarte pe care se pot citi mai multe mesaje, inclusiv unele legate de „Frexit” (nr. Ieșitea Franței din UE), reluând tonul protestelor din toamna anului trecut. Nemulțumirea lor este legată de mai mulți factori.

Unul dintre ei este acordul Mercosur, care, în actuala sa formă, este considerat dezavantajos pentru fermierii europeni. Acordul UE de liber-schimb între țările UE și cele din America de Sud ar permite acestora să exporte fără taxe vamale cereale, fructe și carne pe piața europeană, concurând neloial fermierii europeni. Industria auto europeană ar fi avantajată de anularea taxelor vamale, spun susținătorii înțelegerii semnate de Ursula von der Leyen cu statele Mercosur, iar acordul ar deschide calea companiilor europene spre resurse necesare high-tech-ului, cum ar fi metalale rare din minele Americii de Sud.

CITEȘTE ȘI: Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

În plus, în multe țări membre UE, printre care și România, agricultorii sunt nemulțumiți de propunerea Comisiei Europene privind Reforma de Politici Agricole Comune, iar importurile din țări care nu respectă aceleași norme de mediu și au ferme uriașe ar reprezenta o nouă lovitură pentru ei.

Un alt factor este bugetul pe termen lung destinat agriculturii, pe care fermierii îl consideră insuficient, chiar dacă Parlamentul European a aprobat recent un ajutor financiar mai mare pentru acest sector.

Sursa Foto: DC News

Fermierii protestează în fața parlamentului European cu pancarde Frexit. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS

Atmosfera de pe bulevardele din jurul Parlamentului European evocă protestele din septembrie-octombrie, când fermierii au blocat drumuri și au cerut sprijin suplimentar pentru piața agricolă, afectată de costurile ridicate la energie și prioritizarea pieței din Ucraina.

Unire pentru apărarea fondurilor agricole

De altfel, reamintim că, într-un context tensionat al negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene, eurodeputați, reprezentanți ai guvernelor și organizații ale fermierilor din Europa de Est s-au unit într-un demers comun pentru a proteja și consolida fondurile destinate agriculturii.

Inițiativa aparține vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, care a reușit să coaguleze o platformă fără precedent împreună cu eurodeputatul leton Nils Ušakovs și eurodeputatul polonez Krzysztof Śmiszek.

CITEȘTE ȘI: Estul Europei se unește pentru apărarea fondurilor agricole, la inițiativa lui Victor Negrescu, vicepreședinte al PE
 

Sursa Foto: DC News

Fermierii protestează în fața parlamentului European. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS

Gestul fermierilor de a afișa pancarte nu poate fi ignorat

Gestul fermierilor de a afișa pancarte cu „Frexit” este în primul rând simbolic, dar nu poate fi ignorat. Pentru unii observatori, astfel de mesaje semnalează o frustrare profundă față de politicile europene și pot fi interpretate ca un semn al creșterii unui curent eurosceptic în următorii ani, chiar dacă majoritatea protestului rămâne centrată pe probleme concrete de finanțare și subvenții agricole.

Sursa Foto: DC News

Fermierii protestează în fața parlamentului European. Au blocat drumul cu tractoare și utilaje. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS

Scopul protestului este de a atrage atenția asupra nevoii de planificare financiară pe termen lung, care să asigure stabilitate și predictibilitate pentru fermieri. În paralel, aceștia cer politici care să compenseze creșterea costurilor și să protejeze viabilitatea fermelor.

Pe măsură ce manifestația continuă, circulația în zona Parlamentului European este blocată parțial, iar autoritățile locale monitorizează situația pentru a evita escaladarea tensiunilor. Observatorii politici atrag atenția că, deși mesajele „Frexit” sunt minoritare, ele reprezintă o nuanță de îngrijorare pentru viitorul dezbaterilor politice, economice și sociale. 

Sursa Foto: DC News

Fermierii protestează în fața parlamentului European. Drum complet blocat. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS

CITEȘTE ȘI: Brexit, un eșec economic: Raportul din SUA care indică deteriorarea economiei britanice
 

Urmăriți DCNews și pe Google News

fermieri
protest
parlamentul european
