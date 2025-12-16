€ 5.0920
Stiri

Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea care impune 40% sportivi români în echipe
Data publicării: 19:13 16 Dec 2025

Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea care impune 40% sportivi români în echipe
Autor: Dana Mihai

Nicușor Dan Președintele Nicușor Dan - Foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a anunțat că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care obligă echipele din competițiile naționale să folosească minimum 40% sportivi români.

Președintele susține că actul normativ încalcă principiile constituționale și regulile europene privind nediscriminarea și libera circulație a lucrătorilor.

"Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Sprijin pentru sportul românesc, dar cu respectarea legii

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

Citește și: Nicușor Dan, despre votul PSD pentru moțiunea AUR: Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond

In plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodata, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

nicusor dan
sportivi romani
curtea constitutionala
