DCNews Stiri Donald Trump îşi amână vizita în China
Data publicării: 18:58 17 Mar 2026

Donald Trump îşi amână vizita în China
Autor: Doinița Manic

Vizita lui Donald Trump la Beijing era programată în perioada 31 martie - 2 aprilie. Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, îşi amână vizita în China.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că îşi amână vizita în China, în cursul căreia urmează să se întâlnească cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping, informează Agerpres, citând Reuters.

"Resetăm întâlnirea (...) Colaborăm cu China. Nu sunt deranjaţi de asta", a declarat presei liderul de la Casa Albă, în Biroul Oval.

VEZI ȘI: Trump și Xi Jinping au discutat despre Taiwan la telefon. Ce scenarii se conturează

Când ar putea totuși merge Donald Trump în China

Vizita lui Donald Trump la Beijing era programată în perioada 31 martie - 2 aprilie, dar acum se aşteaptă să aibă loc în cinci sau şase săptămâni, a afirmat Trump.

Reuters pune amânarea pe seama perturbării cauzate de războiul cu Iranul în politica externă a Washingtonului şi apreciază că decizia implică amânarea detensionării relaţiilor între cele mai mari puteri ale lumii. Persistă incertitudinile pentru pieţele internaţionale şi pentru diplomaţie, în timp ce războiul a scumpit ţiţeiul şi a paralizat în mare măsură traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Subiecte cum ar fi conflictul comercial americano-chinez sau divergenţele privind Taiwanul ar putea deveni secundare.

De cealaltă parte, Beijingul nu a anunţat oficial datele prevăzute pentru primirea lui Donald Trump şi în general nu dezvăluie cu mult timp înainte agenda lui Xi.

donald trump
china
sua
vizita china
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 11 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 11 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 31 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 32 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 38 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 34 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
