Donald Trump îşi amână vizita în China

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că îşi amână vizita în China, în cursul căreia urmează să se întâlnească cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping, informează Agerpres, citând Reuters.

"Resetăm întâlnirea (...) Colaborăm cu China. Nu sunt deranjaţi de asta", a declarat presei liderul de la Casa Albă, în Biroul Oval.

VEZI ȘI: Trump și Xi Jinping au discutat despre Taiwan la telefon. Ce scenarii se conturează

Când ar putea totuși merge Donald Trump în China

Vizita lui Donald Trump la Beijing era programată în perioada 31 martie - 2 aprilie, dar acum se aşteaptă să aibă loc în cinci sau şase săptămâni, a afirmat Trump.

Reuters pune amânarea pe seama perturbării cauzate de războiul cu Iranul în politica externă a Washingtonului şi apreciază că decizia implică amânarea detensionării relaţiilor între cele mai mari puteri ale lumii. Persistă incertitudinile pentru pieţele internaţionale şi pentru diplomaţie, în timp ce războiul a scumpit ţiţeiul şi a paralizat în mare măsură traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Subiecte cum ar fi conflictul comercial americano-chinez sau divergenţele privind Taiwanul ar putea deveni secundare.

De cealaltă parte, Beijingul nu a anunţat oficial datele prevăzute pentru primirea lui Donald Trump şi în general nu dezvăluie cu mult timp înainte agenda lui Xi.