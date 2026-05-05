Giorgia Meloni, avertisment despre pericolele deepfake. "Azi mi se întâmplă mie, mâine se poate întâmpla oricui"
Data publicării: 22:40 05 Mai 2026

Giorgia Meloni, avertisment despre pericolele deepfake. "Azi mi se întâmplă mie, mâine se poate întâmpla oricui"
Autor: Florin Răvdan

 Șepci Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Premierul italian Giorgia Meloni atrage atenţia asupra pericolelor fenomenului deepfake, după ce mai multe poze trucate cu ea, generate cu inteligenţa artificială, au început să circule online.

Mai multe fotografii trucate, generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, cu premierul italian Giorgia Meloni în ipostaze intime, au început să circule pe internet. Meloni a atras atenţia asupra fenomenului deepfake. 

"Zilele acestea circulă mai multe fotografii false de-ale mele, generate cu inteligenţă artificială şi prezentate ca fiind reale de către vreun opozant zelos.

Trebuie să recunosc că cei care le-au realizat, cel puțin în cazul atașat, m-au și „îmbunătățit” destul de mult. Dar rămâne faptul că, doar pentru a ataca și a inventa minciuni, acum se folosește cu adevărat orice.

Totuși, problema merge dincolo de mine. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu.

De aceea, o regulă ar trebui să fie mereu valabilă: verifică înainte să crezi și gândește înainte să distribui. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui", a scris Giorgia Meloni pe Facebook.

Sursa: Facebook Giorgia Meloni

