Giorgia Meloni, avertisment despre pericolele deepfake. "Azi mi se întâmplă mie, mâine se poate întâmpla oricui"

Mai multe fotografii trucate, generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, cu premierul italian Giorgia Meloni în ipostaze intime, au început să circule pe internet. Meloni a atras atenţia asupra fenomenului deepfake.

"Zilele acestea circulă mai multe fotografii false de-ale mele, generate cu inteligenţă artificială şi prezentate ca fiind reale de către vreun opozant zelos.

Trebuie să recunosc că cei care le-au realizat, cel puțin în cazul atașat, m-au și „îmbunătățit” destul de mult. Dar rămâne faptul că, doar pentru a ataca și a inventa minciuni, acum se folosește cu adevărat orice.

Totuși, problema merge dincolo de mine. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu.

De aceea, o regulă ar trebui să fie mereu valabilă: verifică înainte să crezi și gândește înainte să distribui. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui", a scris Giorgia Meloni pe Facebook.

Sursa: Facebook Giorgia Meloni