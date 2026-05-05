DCNews Politica Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Data actualizării: 15:04 05 Mai 2026 | Data publicării: 14:13 05 Mai 2026

EXCLUSIV Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Ilie Bolojan Guvernul Bolojan a picat. Foto: Gov.ro

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, a explicat pentru DC News ce urmează după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Astăzi, 5 mai, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului a fost dezbătută și votată moțiunea de cenzură față de Guvernul Bolojan ”STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de parlamentarii AUR, PSD și PACE. Guvernul Bolojan a picat.

Constituția României reglementează clar procedura moțiunii de cenzură, explicând toți pașii, de la demisia Executivului până la formarea unui nou guvern.

Pentru adoptarea moțiunii de cenzură erau necesare cel puțin 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor. Pragul a fost depășit.

Augustin Zegrean: Domnul Bolojan și cu guvernul său pleacă acasă

În momentul în care moțiunea de cenzură trece, Guvernul este demis automat, ne-a explicat și Augustin Zegrean, fost președinte CCR. Premierul este obligat să înainteze imediat demisia Executivului către președintele României.

"Domnul Bolojan și cu guvernul său pleacă acasă. Deci guvernul a fost demis, se începe o procedură de numire a unui alt guvern. Din acest moment Guvernul Bolojan nu mai există, este un guvern demis", ne-a spus Augustin Zegrean.

Prin urmare, din acest moment, Guvernul Bolojan nu mai are puteri depline și va funcționa doar ca interimar, ocupându-se strict de administrarea treburilor publice curente, până la instalarea unui nou cabinet.

„Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile”, precizează Articolul 110 din Constituția României.

Același articol stabilește și faptul că: „Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Numirea unui nou premier, responsabilitatea președintelui României

Întrebat în câte zile trebuie să fie numit un nou guvern, Augustin Zegrean a spus: "Nu scrie nicăieri. Doar când sunt alegeri generale există un tremen în care trebuie numit guvernul, dar acum nu este cazul. Președintele României reia procedura de la Art. 103 din Constituție, adică invită partidele la discuții, la negocieri. Fiecare merge acolo cu o propunere, în urma căreia președintele va desemna o persoană care să formeze guvernul".

Iată ce scrie pe larg în Art. 103 din Constituția României, menționat de Zegrean:

"Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor".

