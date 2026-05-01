Scandal pe SAFE! Bolojan: E o întrebare tendențioasă! Pe vremea lui Ciolacu s-a luat această decizie

"Cine a decis alocările din SAFE? CIne a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania şi doar 800 de milioane către o firmă din ţara noastră?", a fost întrebarea către Ilie Bolojan.

"În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. La data respectivă, la propunerea premierului, Cancelaria Primului Ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, că anumite lucruri se continuă. Ca să clarificăm nişte lucruri. Că nimeni nu ştia atunci cine vine premier, cine vine cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar atunci, ca să îi întrebaţi de ce au decis asta.

A doua chestiune. Ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Vă rog să vă gândiţi că Armata Română are nişte planuri de înzestrare care au fost aprobate acum 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Şi sunt trecute prin CSAT. Sunt planuri de achiziţii care au orizont de 5 ani, 10 ani şi aşa mai departe.

Fiecare dintre ministerele implicate, MApN, MAI, au venit cu propuneri de achiziţii. Aceste propuneri au fost preluate, au fost depuse la Comisia Europeană şi s-au acceptat propunerile de achiziţie ale României şi sumele aferente. Fiecare minister estimând evaluări din piaţă, tipologie şi aşa mai departe. După care au început negocieri, pentru că sunt condiţionări care ţin de producţia europeană de armament. Şi aşa cum ştiţi, ţările europene trebuie să îşi asume o parte mai mare pentru apărare şi din asigurarea obligatorie nu pentru incendii, nu pentru viituri, ci pentru eventuale războaie. Ca atare, deci, au fost purtate aceste negocieri cu firmele din piaţă, s-a stabilit în baza acestor negocieri cu echipe mixte de la toţi cei implicaţi ceea ce se achiziţionează şi, foarte important, una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ce va achiziţiona România să fie produs în România. Cel puţin 50%, subliniez.

Companiile internaţionale, care unele sunt producători unici pentru unele tehnologii, vor localiza în România, prin compania de stat, unde e capacitate, prin companii private din piaţă, zone de producţie, şi cel puţin 50% din ce va achiziţiona România până în 2030 vor fi bunuri produse în România, astfel încât să ne asigurăm un transfer de tehnologie, şi avem companii din industria auto care se mută să facă producţie în această zonă, să ridicăm compania de stat ROMARM în aşa fel încât acolo unde există capacităţi de producţie, spaţii, să se poată produce armament, să existe locuri de muncă şi valoare adăugată în România, iar industria noastră de apărare să intre în lanţurile valorile ale industriei europene de apărare. Cei care au urmărit ce s-a întâmplat în industria auto şi alte industrii unde am intrat în lanţuri valorice şi am început să exportăm, trebuie să ştie că asta se va întâmpla şi în anii următori în industria de apărare.

Dar întrebarea a fost cu o tentă tendenţioasă şi nu are nicio fundamentare cu realitatea", a declarat Ilie Bolojan.