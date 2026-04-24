Ilie Bolojan dă asigurări pentru toți salariații din România: Și pentru mine, la finalul lunii, contează câți bani intră-n cont

”Pentru salariat, pentru orice angajat - și pentru mine, în final, contează câți bani îți intră în cont la sfârșit de lună. Per total, aplicarea acestei legi de salarizare nu va scădea niciun salariu în sectorul public din România, ca să fie cât se poate de clar” a spus premierul Ilie Bolojan, la EuropaFM.

Întrebat dacă se referă strict la salariu sau la venit, per ansamblu, a răspuns: ”Nu, niciun venit, care înseamnă salariu plus sporuri”. Întrebat cum va face acest lucru, Ilie Bolojan a explicat: ”Logica este ca cei care au câștiguri mai mari decât s-ar cuveni, ca urmare a clasificării meseriilor și funcțiilor din sectorul public, să rămână la câștigurile de astăzi, până când vor fi ajunși din urmă de cei cărora an de an le vor crește câștigurile, în așa fel, încât, în următorii ani, să existe o echitate. Dar, ca să putem crește salarii în sectorul public, trebuie să avem bani pentru asta”.