Președinta camerei inferioare a parlamentului german a fost victima unui atac de phishing

Preşedinta Bundestagului - camera inferioară a parlamentului german - a fost victima unui atac de phishing care a vizat utilizatorii aplicaţiei de mesagerie Signal, atacuri pe care serviciile de informaţii le atribuie Rusiei, potrivit unui articol publicat miercuri, notează AFP, citată de Agerpres.

Julia Klöckner, figură importantă a partidul CDU al cancelarului Friedrich Merz, a avut contul de Signal piratat, relatează revista Der Spiegel, citând surse anonime.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al Juliei Klöckner nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţiile, declarând doar că Parlamentul "în general nu comunică informaţii despre infrastructura critică în materie de securitate".

Julia Klöckner este membră a comitetului executiv al CDU, ai cărui membri - inclusiv cancelarul Merz - comunică printr-un grup de discuţii Signal, precizează Der Spiegel.

Val de atacuri cibernetice

Serviciul de informaţii interne german, BfV, l-a informat pe Merz despre incident, iar o examinare a telefonului său nu a relevat nicio anomalie, a indicat acesta.

Chiar săptămâna aceasta, BfV avertizase membrii parlamentului cu privire la acest val de atacuri de phishing.

"Trebuie să presupunem că un număr mare de grupuri Signal din sfera parlamentară sunt citite de atacatori aproape nedetectaţi", a declarat agenţia, potrivit Spiegel.

Berlinul, principalul furnizor de ajutor militar către Kiev, se confruntă cu un val de atacuri cibernetice, precum şi cu tentative de spionaj şi sabotaj, presupus orchestrate de la Moscova de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Pe internet, phishing-ul este o tehnică ce implică uzurparea identităţii unei persoane sau organizaţii cunoscute destinatarului pentru a-l incita să comunice informaţii personale sau să dea clic pe un link corupt.

